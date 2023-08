本物保証! DS taku-m様専用　GBA 3DS 色々+おまけ ポケットモンスター 携帯用ゲームソフト

中古ショップで購入しましたが、直後に本体が壊れ結局プレイせずに保管していた物になります。

内容は

DS ポケットモンスターパール(ケース、説明書付き)

説明書に小さい破れ、折れがあります。

以下ソフトのみ

DS ポケットモンスタープラチナ

DS ポケットモンスターダイヤモンド

DS ポケットモンスターハートゴールド 2本

3DS ポケットモンスターY

3DS ポケットモンスターアルファサファイア

3DS ポケットモンスターオメガルビー

GBA ポケットモンスターサファイア

になります。

おまけでDSの星のカービィウルトラスーパーデラックスもお付けします。

本体が無い為に、動作は未確認です。

中古品になりますので、小傷、汚れ、ヤケ等はどうしてもあります。

完全な美品をお求めの方はご遠慮ください。

発送方法はよくわからないので定形外またはレターパックライト発送になります。

※発送について※

北海道、沖縄への発送の場合、送料が高くなる場合がありますので事前にコメント欄へお尋ね下さい。購入後に言われた場合はキャンセルさせて頂く場合があります。

○すり替え等防止の為に購入後のクレーム、返品無しでお願いします。

○自宅で素人保管の中古品であることは承知の上お願いします。

○よくご検討の上、納得の上でご購入ください。

○簡易な梱包(梱包材はリサイクル・再利用のもの使用)で発送します。記載漏れがありましたら、随時追加いたします。

商品の情報 ブランド ニンテンドーDS 商品の状態 傷や汚れあり

