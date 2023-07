閲覧頂きありがとうございます!( ' ' )♡

商品カテゴリではCDとなっていますが、

レコードの商品です。

カテゴリが無いためCDにしている点ご了承ください。

----------------内容について----------------

こちら椎名林檎

1stアルバム 無罪モラトリアム ×1

2ndアルバム 勝訴ストリップ ×1

の 初回生産限定盤2LP アナログ盤 になります。

ニューカッティング盤(2023年)

初回生産限定

重量盤(180g x 2枚組)

オンラインでは即日完売した商品です

----------------梱包について----------------

こちらの商品はレコードのため、

6枚目以降の画像のように丁寧に梱包させていただきます!(写真は1例となります)

美品を求める方など、安心してお買い求めください!

また、防水や外傷を防ぐためプチプチにて、梱包致しますので、よろしくお願い致します( ' ' )♡

----------------収録内容----------------

無罪モラトリアム

■ SIDE A

正しい街

歌舞伎町の女王

丸ノ内サディスティック

■ SIDE B

幸福論(悦楽編)

茜さす 帰路照らせど…

シドと白昼夢

■ SIDE C

積木遊び

ここでキスして。

同じ夜

■ SIDE D

警告

モルヒネ

勝訴ストリップ

■ SIDE A

虚言症

浴室

弁解ドビュッシー

■ SIDE B

ギブス

闇に降る雨

アイデンティティ

■ SIDE C

罪と罰

ストイシズム

月に負け犬

サカナ

■ SIDE D

病床パブリック

本能

依存症

----------------以下検索ワード----------------

MM

SS

椎名林檎

東京事変

私は猫の目

無罪モラトリアム

勝訴ストリップ

加爾基 精液 栗ノ花

三文ゴシップ

日出処

三毒史

百薬の長

LP

アナログ盤

レコード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

