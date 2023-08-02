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特売 成人式用　バックと草履セット 和装用バッグ

商品の説明

お色　ゴールド
礼装　新品　草履バッグセット　キンワシ
特徴　桜柄
ヴィンテージ 漆塗り 本革 レザー ロイヤルモデル 和装用バッグ ハンドバッグ
購入価格　30,000円
■京都発■ 龍村織物 利休 フォーマル バック 葡萄唐草文錦 【日本製】【新品】

成人式用　バックと草履セット
一度しか使用していない事をご理解の程宜しくお願い致します。

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商品の情報

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お色　ゴールド特徴　桜柄購入価格　30,000円一度しか使用していない事をご理解の程宜しくお願い致します。

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特売 成人式用　バックと草履セット 和装用バッグ

4分钟前

特売 成人式用　バックと草履セット 和装用バッグ

¥18,500 ¥13,875

(税込) 送料込み
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