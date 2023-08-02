特売 成人式用　バックと草履セット 和装用バッグ

お色 ゴールド

礼装 新品 草履バッグセット キンワシ

特徴 桜柄

ヴィンテージ 漆塗り 本革 レザー ロイヤルモデル 和装用バッグ ハンドバッグ

購入価格 30,000円

■京都発■ 龍村織物 利休 フォーマル バック 葡萄唐草文錦 【日本製】【新品】



成人式用 バックと草履セット

一度しか使用していない事をご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

お色 ゴールド特徴 桜柄購入価格 30,000円一度しか使用していない事をご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

草履バッグ セット (新品) #854 振袖 成人式 留袖 結婚式成人式 和柄 草履バック【高級感】柏ビーズ 花柄 ハンドバッグ ビーズ 冠婚葬祭 和装バッグ⭐️新品‼️和装&フォーマル バッグ⭐️振袖用 厚底草履バッグセット/G-04OKAJIMA 和装用 バッグ