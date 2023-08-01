クリスマスツリー特価！ 【✨美品✨】お値下げ！カプシーヌMM ルイヴィトン ハンドバッグ

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カラー：ブラック金具：シルバー中身：ピンクサイズ：31.5×20×11cm （幅×高さ×マチ）シリアルナンバー：SP3188ストラップ：取り外し可能現在定価：979,000円4年前に購入後、大切に使っていた為大変綺麗な状態だと思います(^^)高級なバッグだった為あまり使えず、使用回数はかなり少ないです。荷物も多く入ります♪【付属品】ストラップ保存袋あり◯箱あり◯発送時には厳重に梱包させて頂きますのでご安心ください！何か気になる点、追加して欲しい写真等あればお気軽にコメントください(^^)お値下げ交渉も受け付けております！

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