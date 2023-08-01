クリスマスツリー特価！ 【✨美品✨】お値下げ！カプシーヌMM ルイヴィトン ハンドバッグ

カラー：ブラック
新品未使用 モラビト MORABITO バッグ タグ鍵付き
金具：シルバー
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中身：ピンク
Christian Dior Lady Dior レディディオール
新品未使用 フルラ 新型パイパー 2way ショルダーバッグ レザー ホワイト
サイズ：31.5×20×11cm
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（幅×高さ×マチ）
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HAMANO 濱野皮革工藝 フォーマルハンドバッグ
シリアルナンバー：SP3188
HERMES ガーデンファイルPM 2WAYショルダーバッグ キャンバス レザー
6/10まで出品 Hanae Mori リボンハンドバック
ストラップ：取り外し可能
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現在定価：979,000円
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4年前に購入後、
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大切に使っていた為大変綺麗な状態だと思います(^^)
★ケイトスペード★2way レザーバッグ 紺色 ボストンバッグ
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高級なバッグだった為あまり使えず、
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使用回数はかなり少ないです。
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荷物も多く入ります♪
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クロコダイル× 牛革バッグ 2way 新品 Riamasa
ストラップ
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ATAO アタオ Dolly ドリー トートバッグ ショルダー ブラック グレー
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神崎恵 レスポート MINI SATCHEL BAG おまけつき 最終価格
発送時には厳重に梱包させて頂きますので
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ご安心ください！
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【未使用級】コーチ チャーリー キャリーオール 28 2WAY ショルダーバッグ
何か気になる点、追加して欲しい写真等あれば
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お気軽にコメントください(^^)
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ポロサス 本革クロコダイル 2way ハンドバッグ ミンク
商品の情報
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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【レア】Jane Marple ジェーンマープル うさぎバッグ 黒
カラー：ブラック金具：シルバー中身：ピンクサイズ：31.5×20×11cm （幅×高さ×マチ）シリアルナンバー：SP3188ストラップ：取り外し可能現在定価：979,000円4年前に購入後、大切に使っていた為大変綺麗な状態だと思います(^^)高級なバッグだった為あまり使えず、使用回数はかなり少ないです。荷物も多く入ります♪【付属品】ストラップ保存袋あり◯箱あり◯発送時には厳重に梱包させて頂きますのでご安心ください！何か気になる点、追加して欲しい写真等あればお気軽にコメントください(^^)お値下げ交渉も受け付けております！
商品の情報
|ブランド
|ルイヴィトン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし