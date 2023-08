カメラ部が破損したZenfone 7 Proです。

iPhone X Silver 256 GB SIMフリー カメラ難あり

カメラ自体の起動はできますがブルブル震えて使い物にならないです。これはオートバイに取り付けて利用していたためです。これがジャンク品の理由です。

美品 iphone 8 Gold 64GB



ワイモバイル OPPO Reno3 A ブラック(6人家族のパパさん専用)

その他は問題ありません。半年ほどしか利用していないため、目立つキズはありません。すかしてみないとわからないと思います。

iPhone 12 mini ブルー 128 GB au ※フィルム付き



OPPO Reno 10x Zoom 本体のみ

同梱キットは、全てお渡しします(外箱、急速充電USBアダプタ、USBtype CtoC、専用純正ケース2つ、SIMトレイピン、その他書類一式。)

本日限定!iPhone 7 Plus RoseGold 256GB SIMフリー



超極美品◆iPhone Xs Gold 256GB◆SIMフリー◆

ただし純正ケースは、2つとも傷ありの使用感ございます。

iPhone 7 Black 128 GB SIMフリー 本体のみ



Google Pixel7 Snow 128GB (フィルム、ケース付)

動作は確認済みです。最新のバージョンをインストール後、全て初期化(クリーンアップ)済み。

iPhone 11 Pro Midnight Green 64GB SIMフリー



iPhone14 Plus ミッドナイト256GB SIMフリー 純正レザー付き

Snapdragon™ 865 Plusを搭載しているため、現在でも一線級の性能で、動作は全く不満ありません。ゲームにも自信を持って使えると思います。

doogee タフネススマホ S97pro 中古 Androidスマートフォン



外装綺麗 iPhone 12 ブラック 64 GB ジャンク

スマホでカメラは撮らない、そんな方にはピッタリの1台です。

Xperia 1II docomo SO-51A 中古



【美品】iPhone 8 Plus ピンクゴールド256GB docomo

購入後の苦情はいたしかねます。ご了承ください。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カメラ部が破損したZenfone 7 Proです。カメラ自体の起動はできますがブルブル震えて使い物にならないです。これはオートバイに取り付けて利用していたためです。これがジャンク品の理由です。その他は問題ありません。半年ほどしか利用していないため、目立つキズはありません。すかしてみないとわからないと思います。同梱キットは、全てお渡しします(外箱、急速充電USBアダプタ、USBtype CtoC、専用純正ケース2つ、SIMトレイピン、その他書類一式。)ただし純正ケースは、2つとも傷ありの使用感ございます。動作は確認済みです。最新のバージョンをインストール後、全て初期化(クリーンアップ)済み。Snapdragon™ 865 Plusを搭載しているため、現在でも一線級の性能で、動作は全く不満ありません。ゲームにも自信を持って使えると思います。スマホでカメラは撮らない、そんな方にはピッタリの1台です。購入後の苦情はいたしかねます。ご了承ください。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iPhone SE (第3世代) ミッドナイト 128 GB au 電池100%らくらくスマートフォン f-52bGALAXY A51【モスもみじ様専用】iPhone SE (第3世代) Red 64GB本体iPhone SE第2世代 128GB SIM フリー47784iPhone 14 256GB simフリー 【新品】iPhonex 256GB ジャンク品[新品] モトローラ moto g52j 5G パールホワイト S18【874】Galaxy S23 Ultra 256GB ラベンダー