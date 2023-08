少し豊富な贈り物 コロ3 カステルバジャック ウエストショルダーバッグ ブラック 055932 ショルダーバッグ

こちらから私の出品している

カステルバジャックの商品が確認できます

↓ ↓ ↓

#いぬのカステルバジャック出品

ブランド名:CASTELBAJAC / カステルバジャック

商品名:コロ3 ヨコ型ウエストショルダーバッグ

商品コード:055932

サイズ:幅25cm×高さ15cm×マチ5cm

色:ブラック

品物の状態■正規ライセンス品■新品■

素材:ナイロン×PU

仕様:【前面】

ファスナーポケット×2(うち1つは内部にオープンポケット×2)

【本体内部】

ファスナーポケット×1

スナップボタン開閉式ポケット×1

商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

#カステルバジャック

#CASTELBAJAC

#バッグ

#ショルダーバッグ

#トートバッグ

#リュックサック

#メンズファッション

#レディースファッション

#レザー

#キャンバス

#コラボレーション

#デザインバッグ

#ビジネスバッグ

#トラベルバッグ

#スーツケース

#ウエストバッグ

#ボストンバッグ

#クラッチバッグ

#カジュアルバッグ

#フェスバッグ

#小物入れ

#オーガナイザー

#ポーチ

#財布

#キーホルダー

