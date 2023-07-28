2022公式店舗 a1370 ♦️YAMADA 洗濯機 2,5♦️ 2021年製 4.5kg 洗濯機

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【商品情報】

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カテゴリー：洗濯機

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メーカー：ヤマダセレクト YAMADA

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型番：YWM-T45H1

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年式：2021年製

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容量：4.5kg

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サイズ：横幅54.4㎝×奥行56.8㎝×高さ89.0㎝

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付属品：写真参照

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状態：やや使用感あり

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【配送料】

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⭕️自社配送

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大阪府大阪市東成区「地下鉄新深江駅」から20km以内でのお届けの場合、自社配送となり、【配送料無料】となります！

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※配送日はお客様の配達希望日候補をお聞きした上で、スケジュール調整させて頂きます。

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⭕️ヤマト配達

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お届け先が20km以上の場合、ヤマト配達となり、【別途送料】が発生致します。

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※発送方法と価格の変更が必要な為、ご購入前に必ずコメントの程宜しくお願い致します。

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※配達業者への引き渡しが毎週木曜日となりますので、その日以降の到着予定となります。

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⭕️コンビニ発送

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商品サイズ3辺合計150㎝以内の商品はコンビニ発送となり、【送料込み】のお値段となっております。

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⭕️引き取り

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大阪府東成区の指定場所まで商品を引き取りに来て頂ける方はさらにお値下げさせて頂きますので、オススメです‼️

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この度はご閲覧頂きありがとうございます！✨✨割引情報や注意事項などもございますので、まずは【プロフ必読】で宜しくお願い致します‼️【商品情報】カテゴリー：洗濯機メーカー：ヤマダセレクト YAMADA型番：YWM-T45H1年式：2021年製容量：4.5kgサイズ：横幅54.4㎝×奥行56.8㎝×高さ89.0㎝付属品：写真参照状態：やや使用感あり【配送料】⚠️まずは配送距離をご確認下さい！⭕️自社配送大阪府大阪市東成区「地下鉄新深江駅」から20km以内でのお届けの場合、自社配送となり、【配送料無料】となります！※配送日はお客様の配達希望日候補をお聞きした上で、スケジュール調整させて頂きます。⭕️ヤマト配達お届け先が20km以上の場合、ヤマト配達となり、【別途送料】が発生致します。※発送方法と価格の変更が必要な為、ご購入前に必ずコメントの程宜しくお願い致します。※配達業者への引き渡しが毎週木曜日となりますので、その日以降の到着予定となります。⭕️コンビニ発送商品サイズ3辺合計150㎝以内の商品はコンビニ発送となり、【送料込み】のお値段となっております。⭕️引き取り大阪府東成区の指定場所まで商品を引き取りに来て頂ける方はさらにお値下げさせて頂きますので、オススメです‼️【追加費用】・2名配達（自社配達）：別途要相談（男性のお手伝いが可能な方は追加料金なしとなります）→男性のお手伝いありの方がオススメです‼️・エレベーターなしで階段1階増えるごと：＋1,000円・♻️現在使用中の洗濯機、冷蔵庫等の回収：買取or有料回収可能となります（年式、型番、汚れ具合などにより現地判断とさせて頂きます）#関西リユース本舗 ○○（洗濯機など）とお調べ頂くとお客様の調べたい商品が検索できますので、ぜひ一度お試し下さい！→セット割引もございますので、気軽にコメント下さい！ニトリ、IKEA、無印良品、カリモク、サルタレッリPanasonic、SHARP、HITACHI、TOSHIBA、Hisense、Haier洗濯機、ドラム式洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン、ソファ、ダインニングテーブル、イス、ベッドフレーム

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