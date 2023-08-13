おトク情報がいっぱい！ 専用NVIDIA RTX A4500グラフィックスカード 保証有2.3/3 PCパーツ

中古品、動作品、2024年7月31日まで保証有り。初期不良対応します。

【新品】2コセットCrucial SSD MX500 1000GB(1TB)

法人領収書対応致します。

MSI RADEON RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G

※傷や汚れを気にする方は購入をお控えください。

crucial 内蔵SSD P3 Plusシリーズ M.2 2280 4TB

NVIDIA RTX A4500は、高性能、エンタープライズの信頼性、および最新の RTXテクノロジー を組み合わせて、リアルタイムで最高の作業を実現するのに役立ちます。

kdc200 充電ケーブル

アーキテクチャAmpere

GTX1070Ti 玄人志向 グラフィックボード

GPUメモリー20 GB GDDR6

GeForce RT 3080 GamingPro V1 10GB 非LHR版

メモリインターフェース320-bit

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB ジャンク品

メモリー帯域幅640 GB/s

GALAKURO RTX3060Ti 玄人志向

エラー修正コード（ECC）Yes

【未検品】CORSAIR 一体型簡易水冷CPUクーラー /Y3529-K3

NVIDIA CUDA コア数7,168

ASUS GTX1070 Founders Edition

NVIDIA Tensor コア数224

Intel Core i5-12400F 中古品 最終値下げ

NVIDIA RT コア数56

MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC GPU ①

単精度性能23.7TELOPS

グラフィックボード GIGABYTE GTX1660ti

RTコア性能46.2TELOPS

新品1TB M.2 NVMe SSD gen4 CSSD-M2B1TPG3VNF

Tensor性能189.2TELOPS

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

中古品、動作品、2024年7月31日まで保証有り。初期不良対応します。法人領収書対応致します。※傷や汚れを気にする方は購入をお控えください。NVIDIA RTX A4500は、高性能、エンタープライズの信頼性、および最新の RTXテクノロジー を組み合わせて、リアルタイムで最高の作業を実現するのに役立ちます。アーキテクチャAmpereGPUメモリー20 GB GDDR6メモリインターフェース320-bitメモリー帯域幅640 GB/sエラー修正コード（ECC）YesNVIDIA CUDA コア数7,168NVIDIA Tensor コア数224NVIDIA RT コア数56単精度性能23.7TELOPSRTコア性能46.2TELOPSTensor性能189.2TELOPS

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

XIM APEX シムエイペックス コンバーター