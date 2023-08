最大12%OFFクーポン 1999 Topps C.C. サバシア　ルーキー直書き直筆サインカード　レア！ カード

1999 Topps Traded 1999 ニューヨークヤンキースなどに所属し、メジャーで通算251勝を挙げた左腕C.C. Sabathia選手のルーキー直書き直筆サインカードですeBayでは3万円近くの値で取り引きされており、かなりレアです。カードとサインの状態は良好です。何か気になる点がございましたらコメントをよろしくお願いいたします。

1999 Topps C.C. サバシア ルーキー直書き直筆サインカード レア!

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

