2020年に購入したライブBlu-ray。

BTS Happy Ever After ペンミ Blu-ray

購入時は13200円

ZORN「LIVE」atさいたまスーパーアリーナ GOATfeet.ZEEBRA

再生回数は購入直後の一回のみ

新品★The Road to Graduation 2014 君に届け★パンフ付

2枚ディスクが入っているが1枚しか再生してない

苫米地英人 洗脳支配による世界統一政府と陰謀の真実

写真などもすべて新品状態

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2020年に購入したライブBlu-ray。購入時は13200円再生回数は購入直後の一回のみ2枚ディスクが入っているが1枚しか再生してない写真などもすべて新品状態

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Da-iCE BEST SPECIAL BOXHiHi Jets 五騎当千 CRUSH THE FRONTLINE