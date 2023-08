50ブロード生地を使用したレースコンビシャツワンピースです。フロント部分に施した同色染のレースが品を感じさせる清楚な1枚。フロントボタンは比翼仕立てでレースを邪魔せずすっきりとした印象。裾はサイドスリットが入った足さばきの良いデザインに仕上がっています。レイヤードにお勧めでパンツと合わせたコーディネートで上品な春の装いを印象付けます。

Point

袖丈:長袖

デザイン:レース

ネック:ヘンリーネック

Detail

裏地:なし

透け感:あり

伸縮性:なし

光沢感:多少あり

ポケット:なし

(HPより掲載してます。)

写真6〜8枚目は紺色の画像になります。

今期購入後、3回着用しホームクリーニングしてます。

公式サイトではsoldoutしておりました。

定価:¥14,960(消費税込み)

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミズイロインド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

