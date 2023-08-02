【最安値に挑戦】 REFLEM レフレム ダブルメッシュ切替ハイネックジャージパーカー パーカー

カラー···ブラック
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袖丈···長袖
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柄・デザイン···無地
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タイプ···ジップアップ
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ポケット···あり
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季節感···春、秋、冬
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1度しか着用しておらず美品です。
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梱包済みのため実物のお写真は、お見せできかねます。
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公式では完売している人気商品です。
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サイズや素材については4枚目をご参照ください。
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定価 ¥19,580
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新品未使用★DIESELパーカーSサイズ
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原宿系ファッション DimMoire REFLEM TRAVAS TOKYO MILK BOY ililil ディムモアール レフレム トラヴァストーキョー ミルクボーイ イルイルイル
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TRAVAS TOKYO トラバス トーキョー くまプリントプルオーバーパーカー
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|レフレム
|商品の状態
|未使用に近い
宮本浩次× Mister hollywood パーカー
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カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地タイプ···ジップアップポケット···あり季節感···春、秋、冬1度しか着用しておらず美品です。梱包済みのため実物のお写真は、お見せできかねます。公式では完売している人気商品です。サイズや素材については4枚目をご参照ください。定価 ¥19,580ユニセックス 男女兼用 病みかわ 地雷系 原宿系原宿系ファッション DimMoire REFLEM TRAVAS TOKYO MILK BOY ililil ディムモアール レフレム トラヴァストーキョー ミルクボーイ イルイルイル儀式 雀蜂 ほんわか 量産 論理 アウター ブルゾン
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|未使用に近い