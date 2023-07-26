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【2022 新作】 adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製 ジャージ

商品の説明

家族がネットのヴィンテージショップで買ったそうですが、サイズが合わないので出品します。
supreme Gremlins Hockey Jersey グレムリン ギズモ
購入時(¥18,000)だったようです。
セットアップ　青　サックスブルー　sax blue 22ss 5
まずは購入時の値段で出品します！
【人気】adidas アディダス ☆ジャージ トラックジャケット トリコカラー
※毎日少しずつ値下げ中※コメントなしで購入歓迎！！！
adidas 70s小松菜奈着用　トラックジャケット　ヴィンテージジャージ

あいみょん着用　PUMAトラックジャケット
サイズはMサイズです。
アディダス×アリゲーター レコード白ワニ刺繍スカジャン上着クロコダイル鰐クロコ
着丈65cm、身幅45cm、袖丈43cm(脇下〜)
adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製
※素人が平置きで計ったサイズなので多少の誤差はご容赦ください。
美品 レア トリコカラー 米代表 仏製 アディダス パーカ ジャージ ビンテージ

ビンテージ アディダス オリジナルス トラックジャケット新品

ヴィンテージ/カナダ製/CCM/joey bada$$/コヨーテズ/ゲームシャツ
金色のロゴなので希少価値が高く、タグにVentex製と記載がある珍しいジャージです。
《激レア》ナイキ NIKE☆ジャージ XXL 刺繍ロゴ ブラック 黒色
ベンテックスとは、フランスのトロワにあった化学繊維の製造会社で、アディダスの製品の生地がここで作られていました。
アディダス☆ベロア☆ジャージ☆グリーン☆Mサイズ☆green☆ダブルジップ☆起毛
1967年にはフランスのアディダスがベンテックスを買い取り、そこから1980年代後期までの15年の間のみ作られた製品とのことで、PRODUCTION VENTEXと記載されているそうです。
美品♪西ドイツ時代 70sアディダス トラックデサント製ジャージジャケット単品

アディダスadidas　ジャージ　黒　トラッジャケット　Lメンズトレフォイルロゴ
ヴィンテージ品にご理解ある方のみ購入お願いします。
【希少】ナイキ ノースカロライナ ハーフジップ オーバーサイズ ゲームシャツ

adidas ジャージ　上下　90s Mサイズ　黒　スポーツパフォーマンスロゴ

【超希少】adidas アディダス トラックジャケット ジャージ デサント
※他のフリマ等でも出品しているので、購入希望の場合はお早めにご購入お願いします。
22SS Needles サックスブルー　セットアップ　トラックジャケット
取り置きはできかねます。
激レア！未使用タグ付きPUMA×ジャマイカジャージトラックジャケットゆったり

Needles ニードルズ　トラックパンツ
#adidas atp #nike #adidas #アディダス ＃ジャージ
【美品】Needles トラックパンツ エッグプラント
#ユーロ古着 #Ventex #アメカジ #古着 #ヴィンテージ
UMBRO アンブロ トラックジャケット
#ventex
【 激レア 希少 】フレッドペリー 刺繍　総柄　ジップ　刻印 トラックジャケット

美品　80s90s PUMA ヒットユニオン　トラックジャケット　セットアップ

【超希少】フレッドペリー トラックジャケット ブラウン 80s 青タグ

PUMAジャージ上下 セットアップ デカロゴ サイドライン　黄緑

【ブラックベロア】トレフォイル刺繍ブルゾン型セットアップアディダスオリジナルスM

【希少7号】adidasジャージ デサント 80s 70s トラックジャケット
カラー···ブルー
アディダス ジャージ made in France
袖丈···長袖
ナイキ　スナップボタン　セットアップ　デッドストック
柄・デザイン···刺繍
adidas GUCCI　インスパイア　ウインドブレーカー　グッチ　アディダス
襟···ノーカラー
60s 70s adidas トラックジャケット ジャージ　西ドイツ
季節感···春、秋、冬

【希少】プーマ トラックジャケット ジャージ 刺繍ロゴ 古着 90s 入手困難

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

adidas リメイクトラックジャケット

希少　80s adidas トラックジャケット　古着 菅田将暉　大きいサイズ

古着 80s アディダストラックジャケット 万国旗タグ レッド ブラック 長袖

VINTAGE ADIDAS WEST GERMANY TRACK JACKET

【Sサイズ】FREDPERRY(フレッドペリー) ポルトガル製 ジャージ
家族がネットのヴィンテージショップで買ったそうですが、サイズが合わないので出品します。購入時(¥18,000)だったようです。まずは購入時の値段で出品します！※毎日少しずつ値下げ中※コメントなしで購入歓迎！！！サイズはMサイズです。着丈65cm、身幅45cm、袖丈43cm(脇下〜)※素人が平置きで計ったサイズなので多少の誤差はご容赦ください。金色のロゴなので希少価値が高く、タグにVentex製と記載がある珍しいジャージです。ベンテックスとは、フランスのトロワにあった化学繊維の製造会社で、アディダスの製品の生地がここで作られていました。1967年にはフランスのアディダスがベンテックスを買い取り、そこから1980年代後期までの15年の間のみ作られた製品とのことで、PRODUCTION VENTEXと記載されているそうです。ヴィンテージ品にご理解ある方のみ購入お願いします。※他のフリマ等でも出品しているので、購入希望の場合はお早めにご購入お願いします。取り置きはできかねます。#adidas atp #nike #adidas #アディダス ＃ジャージ#ユーロ古着 #Ventex #アメカジ #古着 #ヴィンテージ#ventexカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍襟···ノーカラー季節感···春、秋、冬

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【2022 新作】 adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製 ジャージ

34分钟前

【2022 新作】 adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製 ジャージ

¥14,400 ¥12,240

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【2022 新作】 adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製 ジャージ 【2022 新作】 adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製 ジャージ

70年代 フランス製 VENTEX社製 adidas アディダス 金ロゴ ATP ジャージ

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70年代 フランス製 VENTEX社製 adidas アディダス ATP ジャージ

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70's 80's adidas アディダス ATP VENTEX トラックジャージ レッド

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