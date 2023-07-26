【2022 新作】 adidas atp 金ロゴジャージ　ventex製 ジャージ

家族がネットのヴィンテージショップで買ったそうですが、サイズが合わないので出品します。

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購入時(¥18,000)だったようです。

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まずは購入時の値段で出品します！

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※毎日少しずつ値下げ中※コメントなしで購入歓迎！！！

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サイズはMサイズです。

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着丈65cm、身幅45cm、袖丈43cm(脇下〜)

adidas atp 金ロゴジャージ ventex製

※素人が平置きで計ったサイズなので多少の誤差はご容赦ください。

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金色のロゴなので希少価値が高く、タグにVentex製と記載がある珍しいジャージです。

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ベンテックスとは、フランスのトロワにあった化学繊維の製造会社で、アディダスの製品の生地がここで作られていました。

アディダス☆ベロア☆ジャージ☆グリーン☆Mサイズ☆green☆ダブルジップ☆起毛

1967年にはフランスのアディダスがベンテックスを買い取り、そこから1980年代後期までの15年の間のみ作られた製品とのことで、PRODUCTION VENTEXと記載されているそうです。

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ヴィンテージ品にご理解ある方のみ購入お願いします。

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※他のフリマ等でも出品しているので、購入希望の場合はお早めにご購入お願いします。

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取り置きはできかねます。

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カラー···ブルー

アディダス ジャージ made in France

袖丈···長袖

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柄・デザイン···刺繍

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襟···ノーカラー

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季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

家族がネットのヴィンテージショップで買ったそうですが、サイズが合わないので出品します。購入時(¥18,000)だったようです。まずは購入時の値段で出品します！※毎日少しずつ値下げ中※コメントなしで購入歓迎！！！サイズはMサイズです。着丈65cm、身幅45cm、袖丈43cm(脇下〜)※素人が平置きで計ったサイズなので多少の誤差はご容赦ください。金色のロゴなので希少価値が高く、タグにVentex製と記載がある珍しいジャージです。ベンテックスとは、フランスのトロワにあった化学繊維の製造会社で、アディダスの製品の生地がここで作られていました。1967年にはフランスのアディダスがベンテックスを買い取り、そこから1980年代後期までの15年の間のみ作られた製品とのことで、PRODUCTION VENTEXと記載されているそうです。ヴィンテージ品にご理解ある方のみ購入お願いします。※他のフリマ等でも出品しているので、購入希望の場合はお早めにご購入お願いします。取り置きはできかねます。#adidas atp #nike #adidas #アディダス ＃ジャージ#ユーロ古着 #Ventex #アメカジ #古着 #ヴィンテージ#ventexカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍襟···ノーカラー季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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