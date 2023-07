サイズ36

【未使用タグ付き】DeuxiemeClasseトリアセジョーゼットオールインワン

定価 36.300円

公式サイトで購入後、一度も着用せずにクローゼットに眠っておりました。

再販後も即完売していた人気商品です。

通年着用できるので、かなり着回しできると思います。

コーデ写真に使用されている、花柄のトップスも出品中です。

宜しければご確認くださいませ。

▼

#pq_fashion

柄・デザイン···無地

カラー···ブラック

季節感···春、夏、秋、冬

未使用 todayful

fetico フェティコ

IENA イエナ

Plage プラージュ

CLANE クラネ

TODAYFUL トゥデイフル

ETRE TOKYO エトレトーキョー

HYKE ハイク

united arrows ユナイテッドアローズ

tomorrowland トゥモローランド

roku 6 ロク

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシェルブルー 商品の状態 新品、未使用

