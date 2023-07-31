全ての ✨EF ✨極美品✨❤Canon❤ 70-300mm USM✨ IS F4-5.6 レンズ(ズーム)

✨ご覧頂きありがとうございます✨

Canon EFS 10-22mm f3.5-4.5 USM



CANON望遠ズームレンズ EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS

⭐️⭐️今回の商品は⭐️⭐️

キヤノン Canon EF 28-105mm F3.5-4.5 USM フード付



TAMRON 28-200 F2.8-5.6 DiIII RXD/A071SF

✨極美品✨❤Canon❤ ✨EF 70-300mm F4-5.6 IS USM✨

【美品】SIGMA Art 24-35mm F2 DG Nikon Fマウント



【美品】SONY FE 200-600F5.6-6.3 G OSS

コメントなし＆即購入OKです^

あきまる様用 フジフィルムXF50-140mmF2.8 R LM OIS WR



【超極上品】オリンパスM.ZUIKO DIGITAL 14-42mm EZ

おすすめポイント！

kenpapaさん専用単焦点レンズSEL40F25G FE 40mmF2.5G



XF35mmF1.4R 富士フイルム フィルター付 単焦点レンズ

●通常撮影はもちろん、超広角、お子さま撮影、運動会、イベントなどさまざまな場面で大活躍！

タムロン 17-28mm F2.8 Di III RXD ソニーEマウント用



LUMIX G VARIO 35-100mm F4.0-5.6

●初心者さん安心『手ぶれ補正』付き♪

SONY 24-70 F4 ツァイス



★たろう様専用 キャノン Canon EF 24mm F1.4L Ⅱ USM

●Eosシリーズとの相性が良く、金属削り出しマウントや高い剛性感等、きわめて高い質感の人気レンズです♪

【超広角レンズ】 SONY E 10-18mm F4 OSS SEL1018



SONY FE50 F1.8

●超音波、Ultra Sonic Motor搭載

EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

世界的に圧倒的なシェアを獲得した、キャノン高性能ハイテク技術、ウルトラ・ソニック・モータ搭載。

✨手振れ補正✨Nikon AF-S 55-200mm VR❤️人気望遠レンズ❤



Nikon ED AF-S VR-NIKKOR 70-200mm 1:2.8G



NIKKOR Ｚ 24-200 f4-6.3



SONY FE16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z

<< コンディション >>

【SEL24105G】FE 24-105F4 G OSS



tamron タムロン 18-270mm F3.5-6.3 DiⅡ VC PZD

【ボディ外観】

Canon純正 55-250mm 望遠レンズ！



シグマレンズ 18-35mm F1.8 Art

スレキズ少なく、きれいな状態です♪

タムロン17-28mm F2.8 Di II RXD（Model A046）



PENTAX DA 17-70F4AL(IF)SDM

【レンズ内】

ニコン AF-S NIKKOR 70-200mm f2.8 G Ⅱ ED VR



★ニコン Nikon AF-S 28-300mm F3.5-5.6G ED VR

レンズ内は、カビやくもりは少なく、とてもキレイです！

【Aki様専用】Canon EF-S55-250mmF4-5.6ISII



SAMYANG 135mm F2.0 ED UMC

【動作チェック】

【美品】 Nikon AF-S NIKKOR 18-200mm G ED VR



Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

動作問題ありません

【美品】Nikon FTZ



SONY E 15mm f1.4 G 単焦点レンズ SEL15F14G

AF問題ございません

EF70-200F4L USM Guiter様用



XC50-230 F4.5-6.7 OIS FUJIFILM レンズ

【付属品】

【ジャンク】canon 望遠ズーム EF70-300mm F4-5.6L



オリンパス M.ZUIKO ED40-150mm F2.8PRO + テレコン

●レンズ 本体

SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM Art Nikon用



LUMIX 望遠レンズ 45-175mm

●フロントキャップ

⭐最新純正！⭐最新望遠ズームレンズ NIKON AF−Ｐ DX 70-300



富士フイルム XC16-50mm F3.5-5.6 OIS

◆リアキャップ

SIGMA 15-30mm F3.5-4.5 EX DG Aspherical



新品同様 SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN ソニーEマウント用

【状態】

smc PENTAX-FA 645 ZOOM 80-160mm F:4.5

•状態は中古品ですのでキズ・スレ等は有る可能性があります。

✨極美品✨オリンパス☆標準レンズ☆M.ZUIKO DIGITAL14-42mmⅡ

個人差はありますが綺麗かと思います。

ニコン 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 レッド



✨極美品✨❤ニコン❤ ✰AF-S DX 18-200㎜✰手振れ補正つきレンズ✰

•ホームクリーニング済みですのでまだまだご使用頂けると思います。

Contax Sonnar 80-200mm F4 Carlzeiss MMJ

詳しい状態は写真で確認してください。

Nikon AF-S nikkor70-300mm ED VR 4.5-5.6



TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD キヤノン用

※ご質問等なければ、コメントなしで購入頂いて大丈夫です。

EF-EOS R コントロールリング マウントアダプター CANON



CANON MACRO LENS EF 100mm 1:2.8 USM

※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

大三元レンズ SIGMA 14-24 ART Fマウント



sony 16-35 F4 ZA OSS Vario-Tessar

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

美品◎❤️翌朝発送❤️ 単焦点レンズ LUMIX パナソニック14mm ブラック

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

OLYMPUS ED12-50mmF3.5-6.3 EZ BLK



Canon キヤノン EF70-200mm F2.8L USM カビ・クモリ無し

※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。

CONTAX Carl Zeiss v-s100-300mm f/4.5-5.6



❤️完動品❤️Canon EF 75-300mm ULTRASONIC❤️

他にも色々なカメラを出品しております！！

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR



キヤノン CANON マウントアダプター EF-EOS R

#カメラshopゆうか#高性能カメラ

【BRAVE様専用】TAMRON（タムロン）ズームレンズ



Canon EF 28-70 F2.8 L USM



ソニー 望遠レンズ 55-210mm SEL55210

❄以上です❄

タムロン SP AF 17-35mm F2.8-4 Di LD Canon用



ペンタコン150mm f2.8 バブルボケレンズ

最後までご覧頂きありがとうございました！！

aco様専用 DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II



EF200mm F2.8 L USM & EXTENDER EF 2x

✨お気軽にコメントくださいませ✨

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨ご覧頂きありがとうございます✨⭐️⭐️今回の商品は⭐️⭐️✨極美品✨❤Canon❤ ✨EF 70-300mm F4-5.6 IS USM✨コメントなし＆即購入OKです^おすすめポイント！●通常撮影はもちろん、超広角、お子さま撮影、運動会、イベントなどさまざまな場面で大活躍！●初心者さん安心『手ぶれ補正』付き♪●Eosシリーズとの相性が良く、金属削り出しマウントや高い剛性感等、きわめて高い質感の人気レンズです♪●超音波、Ultra Sonic Motor搭載世界的に圧倒的なシェアを獲得した、キャノン高性能ハイテク技術、ウルトラ・ソニック・モータ搭載。<< コンディション >>【ボディ外観】スレキズ少なく、きれいな状態です♪【レンズ内】レンズ内は、カビやくもりは少なく、とてもキレイです！【動作チェック】動作問題ありませんAF問題ございません【付属品】●レンズ 本体●フロントキャップ◆リアキャップ【状態】•状態は中古品ですのでキズ・スレ等は有る可能性があります。個人差はありますが綺麗かと思います。•ホームクリーニング済みですのでまだまだご使用頂けると思います。詳しい状態は写真で確認してください。※ご質問等なければ、コメントなしで購入頂いて大丈夫です。※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。他にも色々なカメラを出品しております！！#カメラshopゆうか#高性能カメラ❄以上です❄最後までご覧頂きありがとうございました！！✨お気軽にコメントくださいませ✨

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2101 Tamron 35-150mm f2-2.8 Di III VXDTAMRON 17-35mm F/2.8-4 Di OSD キヤノンEFマウントTAMRON A09 SP AF28-75mm F2.8 XR Di KマウントCanon EF-S 55-250mm f4-5.6 IS IITAMRON 28-75 (前玉にチリ有 写り影響なし)