ストウブ STAUB

ピコ・ココット ラウンド 22

並行輸入品

2023年4月中旬に購入。5回程使用しました。少食夫婦には少し大きく、小さいものを買い直しましたのでお譲りします。

購入して日が浅いため非常に綺麗です。購入の時に送られてきた状態で発送致します。

リボンや小冊子、鍋キズ防止のピン、すべてそろっております。色もとても可愛いですよ。

とにかくこのお鍋で作った物が美味し過ぎて、初日から虜になっています。是非お試しください。

#水戸の断捨離部屋

↑こちらで出品しているもので同梱出来るものは格安でお譲り致しますので、コメント欄にてお問い合わせください。

バーミキュラ オーブンポット ラウンド 18cm パールブラウン

種類···鍋

商品の情報 ブランド ストウブ 商品の状態 未使用に近い

