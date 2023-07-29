【爆買い！】 70s〜80s 雑誌popeye ビンテージTee Mサイズ 当時物 非売品？ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【POPEYE vintage T-shirt シティボーイ】
supreme north face Printed Pocket Tee
70年代ビンテージチャンピオンバータグリンガーTシャツヘンドリックス大学XL
袖丈···半袖
Subculture EAGLE SKULL HEAD T-SHIRT 白
柄・デザイン···ロゴ
AKIRA TETSUO by KIMONO MY HOUSE
ネック···Uネック
レア★USA Corefighter コアファイター リンガーTシャツ Lサイズ
季節感···春、夏、秋、冬
Star Wars Darth Maul Tee L スターウォーズ Tシャツ
雑誌、ポパイのロゴ入りネイビー/ブルーのTシャツです。タグにもPOPEYEと入っているため、当時の懸賞かなにかと思われます。滅多に出てこないと思います。
古着ヴィンテージ Marlboro マルボロ ポケットTシャツ トラビス着用
【STUSSY】Richard Nixon T-shirt 80s
●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ
BURBERRY ホースフェリー シャツ 美品 mサイズ
肩幅 38cm
Vintage 90's エルトンジョン & エリッククラプトン T-Shirt
身幅 42.5cm
Supreme Don't Hate Baseball Jersey
着丈 66.5cm
美品SupremeシュプリームAntiHerメッシュシャツM白アンチヒーロー
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
【完売注意】kolor 襟切り替え 異素材 半袖 Tシャツ 白 アシンメトリー
●状態：
90s Disney プーさんキャラクターT
汚れ、ほつれなどはありません。ビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
バレンシアガ Tシャツ スピードハンター
●その他、注意事項：
フルーツオブザルーム。ビートルズTシャツ未使用品90s
自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
Supreme Watercolor Tee Peach L
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ポパイ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
vintage sunday comics サンデーコミック disney
‼️GODSELECTION × ナンバーナイン‼️XXX ゴッドセレクション
ボーダー ヴィンテージ Tシャツ ディズニー Disney ミッキーマウス
新品 ローリングストーンズ Ｔシャツ 2枚 セット
【POPEYE vintage T-shirt シティボーイ】袖丈···半袖柄・デザイン···ロゴネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬雑誌、ポパイのロゴ入りネイビー/ブルーのTシャツです。タグにもPOPEYEと入っているため、当時の懸賞かなにかと思われます。滅多に出てこないと思います。●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ肩幅 38cm身幅 42.5cm着丈 66.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：汚れ、ほつれなどはありません。ビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ポパイ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし