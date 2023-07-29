【爆買い！】 70s〜80s 雑誌popeye ビンテージTee Mサイズ 当時物 非売品？ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【POPEYE vintage T-shirt シティボーイ】

supreme north face Printed Pocket Tee



70年代ビンテージチャンピオンバータグリンガーTシャツヘンドリックス大学XL

袖丈···半袖

Subculture EAGLE SKULL HEAD T-SHIRT 白

柄・デザイン···ロゴ

AKIRA TETSUO by KIMONO MY HOUSE

ネック···Uネック

レア★USA Corefighter コアファイター リンガーTシャツ Lサイズ

季節感···春、夏、秋、冬

Star Wars Darth Maul Tee L スターウォーズ Tシャツ

雑誌、ポパイのロゴ入りネイビー/ブルーのTシャツです。タグにもPOPEYEと入っているため、当時の懸賞かなにかと思われます。滅多に出てこないと思います。

古着ヴィンテージ Marlboro マルボロ ポケットTシャツ トラビス着用



【STUSSY】Richard Nixon T-shirt 80s

●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

BURBERRY ホースフェリー シャツ 美品 mサイズ

肩幅 38cm

Vintage 90's エルトンジョン & エリッククラプトン T-Shirt

身幅 42.5cm

Supreme Don't Hate Baseball Jersey

着丈 66.5cm

美品SupremeシュプリームAntiHerメッシュシャツM白アンチヒーロー

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

【完売注意】kolor 襟切り替え 異素材 半袖 Tシャツ 白 アシンメトリー

●状態：

90s Disney プーさんキャラクターT

汚れ、ほつれなどはありません。ビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

バレンシアガ Tシャツ スピードハンター

●その他、注意事項：

フルーツオブザルーム。ビートルズTシャツ未使用品90s

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポパイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【POPEYE vintage T-shirt シティボーイ】袖丈···半袖柄・デザイン···ロゴネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬雑誌、ポパイのロゴ入りネイビー/ブルーのTシャツです。タグにもPOPEYEと入っているため、当時の懸賞かなにかと思われます。滅多に出てこないと思います。●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ肩幅 38cm身幅 42.5cm着丈 66.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：汚れ、ほつれなどはありません。ビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポパイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Supreme Watercolor Tee Peach Lvintage sunday comics サンデーコミック disney‼️GODSELECTION × ナンバーナイン‼️XXX ゴッドセレクションボーダー ヴィンテージ Tシャツ ディズニー Disney ミッキーマウス新品 ローリングストーンズ Ｔシャツ 2枚 セット