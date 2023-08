visvim 17SS selmer long cardigan 0117105012001

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 新品、未使用

visvim 17SS selmer long cardigan 0117105012001 ビズビムのランウェイで着用された激レアカーディガン高級感溢れる生地感や細かなディテールがブランドのこだわりが詰まったアイテム。柔らかく、肌触りも良い為、着心地も抜群です。合わせやすく重宝いたします。素材/毛100% 別布 絹55% 綿45%made in JAPAN定価231000円カラーホワイト×ネイビーサイズ3肩幅45cm身幅52cm着丈75cm袖丈64cm試着のみの新品同様です。1109BN9330

