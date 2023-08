【残りわずか】 XLノースフェイス肩ロゴブラック黒ソフトシェルロングスリーブシャツプルオーバー ナイロンジャケット

★【商品説明...】■メンズXL■

4方向に伸縮する優れたストレッチ性と防風性を兼ね備えたナイロンソフトシェル素材のロングスリーブクルーネックシャツです。

生地表面にはっ水加工を施すことで多少の雨に対応。

高密度の生地をスマートなパターンで仕上げることで、動きやすさとスタイリッシュさを両立しています。

背面にはノースのロゴを中央に施したセンターロゴ仕様になります。

★【サイズ...】173センチ、62キロが着用したところ、

かなり大きめのサイズ感でした。

サラッとした着心地が心地よい素材感です。

着丈:72cm

身幅:65cm

肩幅:62cm

袖丈:60cm

サイズ: メンズ105サイズ(※XLサイズ)

海外正規品(ヤングワンアウトドアコーポレーション)

韓国、明洞の正規店で購入したお品物です。

★【その他の仕様...】

色:ブラック黒

左肩にノースフェイスのスクエアロゴ付

裾はドローコードで絞る事が可能

袖先は伸縮性のある素材を採用

フロント左胸、バック中央にノースフェイスの刺繍ロゴあり(大きめ)

★【状態...】新品未使用のタグ付です。

※詳細画像をご確認ください。

可能な限り画像を掲載しましたので

ご確認ください。

#ノースフェイスブラック1990マウンテンジャケットパーカー

#ノースフェイスヌプシダウン

#ノースフェイスマウンテンジャケット

#ノースフェイスブラック黒ゴアテックス

#ノースフェイスライトグリーンゴアテックスナイロンパーカー

#シュプリームノースフェイスマウンテンジャケット

#NP72182ノースフェイス

#ノースフェイスフレックスクルー

#ノースフェイスAPEX

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

★【商品説明...】■メンズXL■4方向に伸縮する優れたストレッチ性と防風性を兼ね備えたナイロンソフトシェル素材のロングスリーブクルーネックシャツです。生地表面にはっ水加工を施すことで多少の雨に対応。高密度の生地をスマートなパターンで仕上げることで、動きやすさとスタイリッシュさを両立しています。背面にはノースのロゴを中央に施したセンターロゴ仕様になります。★【サイズ...】173センチ、62キロが着用したところ、かなり大きめのサイズ感でした。サラッとした着心地が心地よい素材感です。着丈:72cm身幅:65cm肩幅:62cm袖丈:60cmサイズ: メンズ105サイズ(※XLサイズ)海外正規品(ヤングワンアウトドアコーポレーション)韓国、明洞の正規店で購入したお品物です。★【その他の仕様...】色:ブラック黒左肩にノースフェイスのスクエアロゴ付裾はドローコードで絞る事が可能袖先は伸縮性のある素材を採用フロント左胸、バック中央にノースフェイスの刺繍ロゴあり(大きめ)★【状態...】新品未使用のタグ付です。※詳細画像をご確認ください。可能な限り画像を掲載しましたのでご確認ください。#ノースフェイスブラック1990マウンテンジャケットパーカー#ノースフェイスヌプシダウン#ノースフェイスマウンテンジャケット#ノースフェイスブラック黒ゴアテックス#ノースフェイスライトグリーンゴアテックスナイロンパーカー#シュプリームノースフェイスマウンテンジャケット#NP72182ノースフェイス#ノースフェイスフレックスクルー#ノースフェイスAPEX

