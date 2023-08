春先取りの ✨EF ✨極美品✨❤Canon❤ 70-300mm USM✨ IS F4-5.6 レンズ(ズーム)

✨ご覧頂きありがとうございます✨

⭐️⭐️今回の商品は⭐️⭐️

コメントなし&即購入OKです^

おすすめポイント!

●通常撮影はもちろん、超広角、お子さま撮影、運動会、イベントなどさまざまな場面で大活躍!

●初心者さん安心『手ぶれ補正』付き♪

●Eosシリーズとの相性が良く、金属削り出しマウントや高い剛性感等、きわめて高い質感の人気レンズです♪

●超音波、Ultra Sonic Motor搭載

世界的に圧倒的なシェアを獲得した、キャノン高性能ハイテク技術、ウルトラ・ソニック・モータ搭載。

<< コンディション >>

【ボディ外観】

スレキズ少なく、きれいな状態です♪

【レンズ内】

レンズ内は、カビやくもりは少なく、とてもキレイです!

【動作チェック】

動作問題ありません

AF問題ございません

【付属品】

●レンズ 本体

●フロントキャップ

◆リアキャップ

【状態】

•状態は中古品ですのでキズ・スレ等は有る可能性があります。

個人差はありますが綺麗かと思います。

•ホームクリーニング済みですのでまだまだご使用頂けると思います。

詳しい状態は写真で確認してください。

※ご質問等なければ、コメントなしで購入頂いて大丈夫です。

※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。

他にも色々なカメラを出品しております!!

#カメラshopゆうか#高性能カメラ

❄以上です❄

最後までご覧頂きありがとうございました!!

✨お気軽にコメントくださいませ✨

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

