マドラス ウォーク ミズノ セレクト

23.5cm

定価¥25,300(税込)

#マドラス #マドラスウォークミズノセレクト

#レディースレザースニーカー

#MWZS5050G

一度、自宅周辺(アスファルト)を500メートルぐらい歩きましたが、サイズが合わなかったので出品します。

▪️左右両側面にシワがあります。(写真5枚目、6枚目)

▪️ソール裏に汚れがあります。(写真7枚目、8枚目)

カラー···ホワイト

シーン···カジュアル(普段使い)

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

特徴/機能···gore-tex(ゴアテックス)

マドラス ウォーク ミズノ セレクト23.5cm定価¥25,300(税込)#マドラス #マドラスウォークミズノセレクト#レディースレザースニーカー#MWZS5050G 一度、自宅周辺(アスファルト)を500メートルぐらい歩きましたが、サイズが合わなかったので出品します。▪️左右両側面にシワがあります。(写真5枚目、6枚目)▪️ソール裏に汚れがあります。(写真7枚目、8枚目)カラー···ホワイトシーン···カジュアル(普段使い)スニーカー型···ミッドカット(Mid)特徴/機能···gore-tex(ゴアテックス)

