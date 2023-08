【破格値下げ】 Undercover Supreme Lupin Sサイズ Black Tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

シュプリーム アンダーカバー ルパンTシャツ

【サイズ】Sサイズ

【状態】新品未使用

店舗にて購入しました。店舗、オンラインでは既に完売しており大変希少な商品となっております!

⚠︎お値下げは不可とさせて頂きます。

即購入可能です。

Supreme x Undercover

Supreme 2023 Spring/Summer

高橋盾a.k.a.ジョニオが手掛けるアンダーカバーとの3度目のコラボレーション

今回は裏原カルチャーの一翼を担っていた当時からのアンダーカバーの名作を振り返る様なラインナップ

惜しまれつつも亡くなられたモンキーパンチ氏の代表作”ルパン三世”とのトリプルコラボ

ルパン三世は高橋盾氏が幼少期に影響を受けた作品として有名

週刊漫画アクションの表紙に使われたモンキーパンチ氏描き下ろしの初期イラストを大きく全面にプリントで入れたマニア必見のアイテム

イラスト下部には両ブランドのロゴがプリントで入ります

AKIRAもそうでしたが、Supremeファン、アンダーカバーファンだけでなく、ルパンファン、強いてはアニメファン、デザイン、イラストに携わっている人々も巻き込んで行き、後々希少価値が上がることは間違いなさそうですね

100% Cotton

Made in USA

S = 72/48

M = 74/54

L = 79/57

XL = 81/61

XXL = 83/65

着丈/身幅 (cm)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

