人気絶頂 over stein sleeve セットアップ jacket zip テーラードジャケット

カラー···ベージュ

柄・デザイン···チェック

素材···ウール、コットン

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

steinの19ssのセットアップです。

名前の通りover sleeveになっていて丈は短めに設定されているのでその差がかっこいいシルエットになっています。

パンツはアンクル丈の設定になっています。

写真の1枚目のLookを見ていただけるとセットアップのイメージがしやすいかなと思うので、参考にしていただけると幸いです。

セットアップでのお得な価格での販売していますが、単品での購入をご希望の場合お気軽にコメントでお申し付け下さい。

(単品だとセットのお得な価格ではなく単品価格になるのでご了承ください。)

定価 上 68200円

下 39600円

サイズ S

着用者体型 173cm 細身

※数回しか着ておらず、保管も丁寧にしていたので損傷などはございませんが、中古にはなりますのでご理解のある方のみご購入をお願い致します。

#stein #sunsea #jilsander #midorikawa #unused #aularee #maisonmargiela #mm6 #yoke #oamc #studionicholson #loewe #marni #rafsimons #fendi #acnestudios #wrangler

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュタイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュタイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

