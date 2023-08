日本最大級 未開封 坂本龍一 MUSIC FOR FILM アナログ レコード LP 限定盤 邦楽

RYUICHI SAKAMOTO MUSIC FOR FILM

未開封 坂本龍一 MUSIC FOR FILM アナログ レコード LP 限定盤

レッド・スプラッター・ヴァイナル仕様

HAC / SPECIAL TREASURE ハック

2枚組 アナログ レコード 2LP

ご覧いただきありがとうございます。

新品未使用ではありますが、個人保管である事をご理解の上購入をお願いいたします。

#レコード

#映画

#サントラ

#クラシック

#坂本龍一

#戦場のメリークリスマス

#細野晴臣

#高橋幸宏

#YMO

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

