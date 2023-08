✅日本で定番のスニーカーに飽きた方へオススメです‼️

NIKE AIR MORE UPTEMPO White Gum 29cm

#EU40SP #個性派スニーカーSP

イタリア生まれのアメカジブランド・SUN68(サンシックスエイト)はイタリアのヴェネツィアで創業されました。

△はデルタ(希望)、✖はイクス(未来)の意味をもちます。

日本ではまだまだ取り扱いが少なくセレクトショップでたまに見かける程度です。あまり周りが履いていないスニーカーをお探しの方どーですか?

真っ赤では無くイタリアらしいオレンジレッドが絶妙にカッコいいですよ。

☆☆☆ーーー『SUN68』ーーー☆☆☆

◆参考価格 約25000円

◆25.0〜25.5㎝の方にオススメです。

◆素材 ナイロン✖️レザー

◉MADE IN CHINA

*箱は輸送中のダメージや汚れあります。

✴️必ずプロフィールお読み下さいね。

✴️他でも出品中ですので、突然無くなる事もございます。ご購入前に在庫確認をお願い致します!

✴️画像が全てになりますので、他の画像が必要な場合は申し出下さいませ。

✴️本商品はイタリアからの並行輸入品になりますので商品に完璧を求められる方は店舗でご購入下さいませm(._.)m

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm 商品の状態 新品、未使用

