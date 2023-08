福袋特集 2022 超軽量！795g　NEC LaVie Z PC-LZ750SSB ノートPC

NEC LaVie Z PC-LZ750SSBです。

購入当時18万円ほどしたと思います。

PC買い替えのため出品します。

個人的な使用感の特徴として795gと超軽量で薄型、高速で動作するのでストレスフリーでした!

初期化済みで、動作確認済みです。

純正ACアダプターとPC本体を同梱して発送いたします。

詳細スペックは以下ご確認ください。

BLUETOOTH有

CPU:Core i7 4510U 2.00GHz

CPUメーカー: INTEL

HDMI端子有無: HDMI有

OS VERSION_PC: WINDOWS8.1

TRUE RESOLUTION: WQHD

color: BLACK

ストレージ種類: SSD 256GB

モニタワイドタイプ: ワイド

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

解像度種類(新): 2560X1440

#日本電気

#NEC

カラー...ブラック

CPU種類...Corei7

メモリ...4GB~8GB未満

SSD容量...256GB~512GB未満

画面、キーボードは簡易クリーニング済みですが、

中古品に付き、多少の使用感や裏面の凹みなどあることご了承の上でご購入お願い致します。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

