お知らせ ログイン 会員登録 出品
新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス

商品の説明

マキタの充電式タッカです。
ら　様専用

デンヨー　発電機
数回しか使ってないので美品です。
日立高速切断機（CC14SF）

IR インガソールランド　エアーラチェット 9.5sq 箱、説明書等無し
箱に多少の擦り傷はあります。
HILTI
素人保管ですので、ご購入の際はご理解ください。
未使用マキタ18v バッテリー急速充電器DC18RFセット

マキタ スライド丸鋸
匿名配送します。

マキタ40V 2.5Ah バッテリー

商品の情報

ブランドマキタ
商品の状態目立った傷や汚れなし

マキタ高圧仕上釘打ち

BLACK＆DECKER 18V マルチエボ

【新品・未開封】Tajima ハーネス　Mサイズ

新品 パナソニック EZ75A8LJ2G-B

鉄骨鳶　インパクトレンチ6アンペア2個
マキタの充電式タッカです。数回しか使ってないので美品です。箱に多少の擦り傷はあります。素人保管ですので、ご購入の際はご理解ください。匿名配送します。

商品の情報

ブランドマキタ
商品の状態目立った傷や汚れなし

新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス

20分钟前

新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス

¥26,900 ¥15,064

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

3f635a42183

 1739

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

3f635a42183
新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス 新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス

人気TOP マキタ 充電タッカー 本体のみ 14.4V 工具/メンテナンス - udm

人気TOP マキタ 充電タッカー 本体のみ 14.4V 工具/メンテナンス - udm

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス
© www.inba.net, Inc.