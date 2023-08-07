新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ　ST120DZK 工具/メンテナンス

マキタの充電式タッカです。

ら 様専用



デンヨー 発電機

数回しか使ってないので美品です。

日立高速切断機（CC14SF）



IR インガソールランド エアーラチェット 9.5sq 箱、説明書等無し

箱に多少の擦り傷はあります。

HILTI

素人保管ですので、ご購入の際はご理解ください。

未使用マキタ18v バッテリー急速充電器DC18RFセット



マキタ スライド丸鋸

匿名配送します。

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マキタの充電式タッカです。数回しか使ってないので美品です。箱に多少の擦り傷はあります。素人保管ですので、ご購入の際はご理解ください。匿名配送します。

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マキタ40V 2.5Ah バッテリーマキタ高圧仕上釘打ちBLACK＆DECKER 18V マルチエボ【新品・未開封】Tajima ハーネス Mサイズ新品 パナソニック EZ75A8LJ2G-B鉄骨鳶 インパクトレンチ6アンペア2個