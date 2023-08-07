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商品の説明
マキタの充電式タッカです。
ら 様専用
デンヨー 発電機
数回しか使ってないので美品です。
日立高速切断機（CC14SF）
IR インガソールランド エアーラチェット 9.5sq 箱、説明書等無し
箱に多少の擦り傷はあります。
HILTI
素人保管ですので、ご購入の際はご理解ください。
未使用マキタ18v バッテリー急速充電器DC18RFセット
マキタ スライド丸鋸
匿名配送します。
マキタ40V 2.5Ah バッテリー
商品の情報
ブランド
マキタ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
マキタ高圧仕上釘打ち
BLACK＆DECKER 18V マルチエボ
【新品・未開封】Tajima ハーネス Mサイズ
新品 パナソニック EZ75A8LJ2G-B
鉄骨鳶 インパクトレンチ6アンペア2個
マキタの充電式タッカです。数回しか使ってないので美品です。箱に多少の擦り傷はあります。素人保管ですので、ご購入の際はご理解ください。匿名配送します。
商品の情報
ブランド
マキタ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ ST120DZK 工具/メンテナンス
375
20分钟前
新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ ST120DZK 工具/メンテナンス
¥
26,900
¥
15,064
(税込) 送料込み
4
14
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自転車
工具/メンテナンス
makita 14.4v 充電式タッカ ST120DZK
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
3f635a42183
1739
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
新しいブランド makita 14.4v 充電式タッカ ST120DZK 工具/メンテナンス
人気TOP マキタ 充電タッカー 本体のみ 14.4V 工具/メンテナンス - udm
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