【商品内容】

【商品説明】

表地と裏地の間に肩パッドが入っています。

並行輸入品なので日本語表記が無く、海外のサイトではそれなりに高値で販売されているお品物です。

使用感は少なく目立ったキズや汚れは見当たりませんでした。

【商品詳細】

ブランド :Collections for Le Suit

表記サイズ:8

■サイズ(平置き)

着丈 :59cm

肩幅 :43cm

身幅 :46cm

袖丈 :60cm

ウエスト :36cm×2で周囲72cm

ヒップ :48cm×2で周囲96cm

スカート丈:85cm

※平置きでの採寸のため若干のズレ等がある可能性があります。

春物 夏物 秋物 冬物

SS AW フォーマルスーツ

セットアップ

wool100% 羊毛100%

毛100% ロングスカート

F2-057N18

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

