【超目玉】 kolor カシミアウールメルトン TROUSERS キャメル スラックス

商品名
【美品】コムデギャルソン ワイドテーパードパンツ Sサイズ 総柄 黒 22ss
『kolor』"カシミアウールメルトン TROUSERS"
新品 NEAT ニート イングランドベンタイル スタンダード 44 パンツ
にゃんちゅう 様 ワコマリア ストライプ スラックス ブラウン S ゼニア
商品説明
Jil Sander - 19AW Trousers
20WCM-P04105
blurhms Selvage Twill Button Tuck Easy
未使用 iroquois スラックス ベージュ
カシミア混のウールメルトンを使用したテーパードトラウザースパンツ。カシミアならではの程良い光沢感に最高の滑らかさが特徴的です。
09SS マルジェラ 本人期 ここのえタグ マックイーンパンツ 44
［サイズ詳細］
【便利】BERNARDO GIUSTI 限定レーヨンジャージー
size 1>ウエスト78cm/総丈90cm/股下66cm/わたり幅36cm/裾幅18cm
NEAT 23SS ニート ツータックパンツ 希少カラー黒 サイズ44
（＊多少の誤差が生じる場合がございます）
D様専用 ニードルス トラックパンツ
定価:¥61,600
loewe フィッシャーマン パンツ 15ss スラックス
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|カラー
|商品の状態
|未使用に近い
【Needles】Narrow Track Pants 別注
NEAT HOPSACK WIDE PANTS
KP220 ストレート S 黄色 イエロー yellow 22ss
正規品 ダブル仕上げ【THOM BROWNE】Dark NavyTrousers
商品名『kolor』"カシミアウールメルトン TROUSERS"商品説明20WCM-P04105カシミア混のウールメルトンを使用したテーパードトラウザースパンツ。カシミアならではの程良い光沢感に最高の滑らかさが特徴的です。［サイズ詳細］size 1>ウエスト78cm/総丈90cm/股下66cm/わたり幅36cm/裾幅18cm（＊多少の誤差が生じる場合がございます）定価:¥61,600
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|カラー
|商品の状態
|未使用に近い