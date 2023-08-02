【超目玉】 kolor カシミアウールメルトン TROUSERS キャメル スラックス

商品名

【美品】コムデギャルソン ワイドテーパードパンツ Sサイズ 総柄 黒 22ss

『kolor』"カシミアウールメルトン TROUSERS"

新品 NEAT ニート イングランドベンタイル スタンダード 44 パンツ



にゃんちゅう 様 ワコマリア ストライプ スラックス ブラウン S ゼニア

商品説明

Jil Sander - 19AW Trousers

20WCM-P04105

blurhms Selvage Twill Button Tuck Easy



未使用 iroquois スラックス ベージュ

カシミア混のウールメルトンを使用したテーパードトラウザースパンツ。カシミアならではの程良い光沢感に最高の滑らかさが特徴的です。

09SS マルジェラ 本人期 ここのえタグ マックイーンパンツ 44

［サイズ詳細］

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size 1>ウエスト78cm/総丈90cm/股下66cm/わたり幅36cm/裾幅18cm

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（＊多少の誤差が生じる場合がございます）

D様専用 ニードルス トラックパンツ

定価:¥61,600

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カラー 商品の状態 未使用に近い

商品名『kolor』"カシミアウールメルトン TROUSERS"商品説明20WCM-P04105カシミア混のウールメルトンを使用したテーパードトラウザースパンツ。カシミアならではの程良い光沢感に最高の滑らかさが特徴的です。［サイズ詳細］size 1>ウエスト78cm/総丈90cm/股下66cm/わたり幅36cm/裾幅18cm（＊多少の誤差が生じる場合がございます）定価:¥61,600

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カラー 商品の状態 未使用に近い

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