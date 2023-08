メルカリの出品ハッピーサンデーキャンペーンの期間限定で値下げしました。

nmixx ジウ シーグリ特典

6月25日迄で元の値に戻しますのでこの機会にいかがでしょうか。

<商品状態>

・ケースに少しの薄傷がありますが一度データを読み取ったのみですのでとても綺麗です。

・ディスク、ジャケは綺麗です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

