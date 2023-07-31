かわいい！ 《レア✨良品✨vintage✨》イヴサンローラン　ショルダーバッグ　YSL ショルダーバッグ

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
【商品説明】
DIESEL ディーゼル 1dr
美品✨CELINE セリーヌ ショルダーバッグ マカダム柄 PVC ビンテージ
YVESSAINTLAURENT（イヴサンローラン）のレザーショルダーバッグです。
Dior ディオール ミニサドルバッグ
全体的に使用感・スレ・傷等有りますが、
★1ルイ・ヴィトン ・トロカデロ24ショルダーバッグ斜め掛けメンテナンス済"美品
使用上の問題はありません。
タイムセール！！BOTTEGA VENETA新品未使用
写真をご確認の上、ご検討下さい。
ポロラルフローレン POLO RALPH LAUREN ショルダーバッグ
未使用 LORISTELLA ロリステッラ ハンドバッグ ショルダーバック
【サイズ（cm）】
フルラ ショルダーバッグ ジュリア レザー
《平置き》
極美品✨アタオ ヴィトロ ブーブー ショルダーバッグ ウォレット ロゴプレート
縦：24
マークジェイコブス2way 革 MARC JACOBS M0014867
横：23
未使用に近い♡トリーバーチ ロビンソン トリプルコンパートメント トート
マチ：13
【新品・未使用】オルセット ORSETTO フレームワーク トートバッグ 黒
紐の長さ：90
【未使用級】ETRO （エトロ）ペイズリー柄 グレー ショルダーバッグ
GUCCI グッチ ショルダーバッグ 607720 493075美品
#◆◆コーラ→バッグ♪
GUCCI グッチ シェリーライン オールドグッチ ショルダーバッグ ブラック
#◇◇コーラ→出品物一覧♪
新品 バーバリー ショルダーバッグ カメラバッグ
【新品未使用】定価5万円 BELLUCCI ワンハンドル ショルダーバッグ
【おねがい】
haruka コラボバッグ
● 主に中古品を取り扱っています。
マークジェイコブス スナップショットDTM ブラック
完璧な状態をお望みの方はお取引をご遠慮下さいm(_ _)m
未使用！コーチ COACH 綺麗なピンクのショルダーバック
発送時は圧縮して梱包致しますのでご了承下さい。
オーストリッチ ショルダーバッグ 斜め掛け レディース 革 ベージュNR2820
セリーヌ バッグ CELINE AVA トリオンフキャンバス
●ブランド品は、正規店購入品・信頼できるリサイクル業者様より購入、もしくはAACD加盟店舗で真贋確認した品のみを出品していますので、ご安心下さい。
BOTTEGA VENETA ミニ ザポーチ ショルダーバッグ ブラック
COACH ショルダーバック
● 梱包について
美品 SAINTLAURENT ハンドバッグ ミューズトゥ
緩衝材を利用し、型崩れや水濡れには気をつけております。
トプカピTOPKAPIモザイクエンボスレザー2wayバッグ
ただ、鞄などはハンドル部分を含めるとかなり大型になってしまう品もございますのでこちらの判断で圧縮したり、多少折り曲げるなどの措置を取らせていただく場合がございます。
ロエベ ショルダーバッグ エレファント
ご納得の上ご購入お願いいたします。
maturin311 様専用です！PRADA 国内正規店購入 ショルダーバッグ
レスポートサック] ショルダーバッグ SMALL JENNI
※追加料金が発生してもよければ中にも緩衝材を入れある程度形を保った状態での発送ができる場合がございますので購入前にコメントにてご相談ください。
CHANEL30センチマトラッセ
LOUIS VUITTON ミュゼットタンゴショート
●届いた商品に不備等ありました場合は、必ず評価前にご一報ください。
グッチ ショルダーバッグ カメラバッグ スクエア GG キャンバス ジャガード
新品DIESEL ディーゼル 1DR ハンドバッグ ボディバッグ シルバー
●トラブル防止のため、自己紹介欄を読んでいただけたら嬉しいです。
本日限定 ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ LV ハンドバックビトン
セリーヌ CELINE ナイロン ショルダーバッグ 斜め掛け メンズ ブラック黒
●梱包は簡易梱包・資材は使い回しになる場合がございます。
新品 メゾンマルジェラ ショルダーバッグ クロスボディバッグ レザー
美品✨ マークジェイコブス ショルダーバッグ ホーボー フラッシュ レザー 革
●気になる点は購入前にご質問下さい。
Burberry バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック レザー×ナイロン
【希少】フェンディ ショルダーバッグ ズッカ柄 2way ゴールド金具 レザー
●採寸サイズは素人採寸の為前後します。ご了承下さい。
【極美品】BURBERRY ワンショルダーバッグ レザー ノバチェック
《美品》Ferragamo（フェラガモ）レザー ショルダーバッグ グレー系
●「ゆうゆうメルカリ便」と「らくらくメルカリ便」間の発送は予告なく変更させていただくことがございます。
【本日限定7000円値下げ】 MIU MIU ミュウミュウ マテラッセバッグ
コンビニ受け取りなど、ゆうゆうメルカリ便でないと都合が悪い・・などの方は事前にお知らせください♪
Saint Laurent ショルダーチェーンバッグ 限定スター
新品 メゾンマルジェラ スマホポーチ ショルダー mm6 ブラック
レディース ladies 女性 女子 メンズ MENS 男性 男子 ユニセックス 男女問わず 兼用 バッグ バック bag 鞄 カバン かばん ポーチ 革 春 夏 秋 冬 イブサンローラン YSL ビンテージ ヴィンテージ ハイブランド ラグジュアリー 高級 シボ革 しぼ革 総柄 裏地 編み込み 希少 稀少 珍 レア ブラウン 茶色 肩掛け ショルダーバッグ ワンショルダー ボディバッグ クロスボディ
おたま様専用ブルガリ ロゴマニア トートバッグ マルチカラー 黄色ピンク
CHANELバック☆人気☆カジュアル 美品
K039001653
訳あり！ 希少 セリーヌ マカダム Cサルキー ショルダーバック キャンバス
商品の情報
ブランド
イヴサンローラン
商品の状態
やや傷や汚れあり
ドゥーニー＆バーク DOONY＆BOURKE レザーショルダーバッグ タグ付き
【コーチ】未使用級 ベージュ×ピンク PVCレザー ショルダーバッグ 人気
ヴィンテージ CELINE セリーヌ 本革 レザー ショルダーバッグ
Chloe クロエ ヴェネッサ ショルダーバッグ レザー グレー
美品 マークジェイコブス ショルダーバッグ ポシェット シボ 文字ロゴ フラップ
COACH コーチ ショルダーバッグ 長財布 シグネチャー グリーン 緑色
オールドグッチ シェリーライン レザー ショルダーバッグ ポシェット GUCCI
【新品未使用】tidi day and august ショルダーバッグ 白
三日月型 ポーター タンカー BLACK ショルダーバッグ
【商品説明】YVESSAINTLAURENT（イヴサンローラン）のレザーショルダーバッグです。全体的に使用感・スレ・傷等有りますが、使用上の問題はありません。写真をご確認の上、ご検討下さい。【サイズ（cm）】《平置き》縦：24横：23マチ：13紐の長さ：90#◆◆コーラ→バッグ♪#◇◇コーラ→出品物一覧♪【おねがい】● 主に中古品を取り扱っています。完璧な状態をお望みの方はお取引をご遠慮下さいm(_ _)m発送時は圧縮して梱包致しますのでご了承下さい。●ブランド品は、正規店購入品・信頼できるリサイクル業者様より購入、もしくはAACD加盟店舗で真贋確認した品のみを出品していますので、ご安心下さい。● 梱包について緩衝材を利用し、型崩れや水濡れには気をつけております。ただ、鞄などはハンドル部分を含めるとかなり大型になってしまう品もございますのでこちらの判断で圧縮したり、多少折り曲げるなどの措置を取らせていただく場合がございます。ご納得の上ご購入お願いいたします。※追加料金が発生してもよければ中にも緩衝材を入れある程度形を保った状態での発送ができる場合がございますので購入前にコメントにてご相談ください。●届いた商品に不備等ありました場合は、必ず評価前にご一報ください。●トラブル防止のため、自己紹介欄を読んでいただけたら嬉しいです。●梱包は簡易梱包・資材は使い回しになる場合がございます。●気になる点は購入前にご質問下さい。●採寸サイズは素人採寸の為前後します。ご了承下さい。●「ゆうゆうメルカリ便」と「らくらくメルカリ便」間の発送は予告なく変更させていただくことがございます。コンビニ受け取りなど、ゆうゆうメルカリ便でないと都合が悪い・・などの方は事前にお知らせください♪レディース ladies 女性 女子 メンズ MENS 男性 男子 ユニセックス 男女問わず 兼用 バッグ バック bag 鞄 カバン かばん ポーチ 革 春 夏 秋 冬 イブサンローラン YSL ビンテージ ヴィンテージ ハイブランド ラグジュアリー 高級 シボ革 しぼ革 総柄 裏地 編み込み 希少 稀少 珍 レア ブラウン 茶色 肩掛け ショルダーバッグ ワンショルダー ボディバッグ クロスボディK039001653
商品の情報
ブランド
イヴサンローラン
商品の状態
やや傷や汚れあり
かわいい！ 《レア✨良品✨vintage✨》イヴサンローラン ショルダーバッグ YSL ショルダーバッグ
375
49分钟前
かわいい！ 《レア✨良品✨vintage✨》イヴサンローラン ショルダーバッグ YSL ショルダーバッグ
¥
12,200
¥
10,370
(税込) 送料込み
11
11
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ショルダーバッグ
《レア✨良品✨vintage✨》イヴサンローラン ショルダーバッグ YSL
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a28b99
1886
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (11)
かわいい！ 《レア✨良品✨vintage✨》イヴサンローラン ショルダーバッグ YSL ショルダーバッグ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥64,800
¥34,992
新品 エトロ ペガソ ショルダーバッグ 2020AW パテントレザー
¥21,700
¥12,152
【新品未使用】トリーバーチ ミニカメラバッグ 人気のイエロー ※紙袋付
¥16,650
¥12,488
【未使用に近い】コーチ COACH ショルダーバッグ 2WAY ハンドバッグ 黒
¥54,000
¥29,160
【正規品美品】LOEWEロエベ ゲートポケット
¥27,000
¥15,120
ルイヴィトン モノグラム サンジェルマン ショルダーバッグ
¥11,500
¥9,775
【美品】kate spade new york 2WAYクロコ ショルダーバッグ
¥72,300
¥38,319
ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ トロター M51240
¥20,400
¥11,424
ルメール LEMAIRE クロワッサンバッグ ショルダー スモールブラック
¥74,400
¥39,432
ChristianDior エンブロイダリー ジャガードキャンバス ストラップ
¥10,000
¥8,500
【美品】ケイトスペード 2wayショルダーバッグ 本革
¥16,000
¥12,000
アンテプリマ ワイヤーバック(美品)
¥12,600
¥10,710
ぺラム ショルダーバッグ★新品★ネイビー 濃紺 メディカ
¥20,000
¥11,200
コーチ ☆ ヴィランズコラボトートバッグ
¥21,000
¥11,760
お値下げ‼️フルラ FURLA 鳥柄ショルダー2way バック ピンク
¥14,200
¥12,070
マイケルコース トレンディなグリーンお値下げ交渉可
¥14,000
¥11,900
BALENCIAGA ザデイ エディターズバッグ 大容量 ピンク ミラーつき
¥34,800
¥19,836
レア❣️新品 COACH コーチ タビー ショルダーバッグ 26 シャンブレー
¥10,000
¥8,500
TXT スビン ラキドロ chaotic wonderland
¥42,000
¥23,100
Lehman Stick Yokohama 150(パープル)
¥40,000
¥22,000
GUCCI ニュージャッキー グッチシマ レザーショルダーバッグ
¥19,000
¥14,250
Spick and span ノースリーブギャザーワンピース
¥28,000
¥15,680
マグロ ヒラマサ キャスティング ルアー 一式セット
ホーム
かわいい！ 《レア✨良品✨vintage✨》イヴサンローラン ショルダーバッグ YSL ショルダーバッグ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.