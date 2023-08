充実の品 A.PRESSE アプレッセ チノ Trousers Chino トラウザー チノパン

アプレッセ A.PRESSE チノ トラウザー Chino Trousers

22AAP-04-06H

22awのものですが今期購入しました。サイズ感が合わなかったので2回ほど短時間しか履いてません。

クリーニング済みで状態は良好です。畳シワはご了承ください。

カラー···ネイビー

素材···コットン

サイズ 3

ウエスト86cm、股上36cm、ワタリ36cm、裾幅24cm、股下73cm

ダッドアイテムの代表格、某アメリカブランドの2プリーツチノをベースにしたモデルです。

1990年代大量消費されたアイテムをとても贅沢な生地と丁寧な縫製でアップデートさせています。

生地にはスーピマコットンを高密度で織り上げたバギーサテンにニドムバイオ加工を施すことで、原料の良さから出る高級感と古着の着古した雰囲気を両立させています。

シルエットは股上がやや深めのワイドテーパード。縫製はとても丁寧にしたて、ルーズすぎず上品に穿ける飽きのこないシルエット。

やや外側に配置したビスポケットバランスと、チ―ループ付きボタンの後ろの表情がとても特徴的・

丁寧に手付けしている水牛ボタンは、あえてミシン付けの「コ」の字型にしています。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アプレッセ A.PRESSE チノ トラウザー Chino Trousers22AAP-04-06H22awのものですが今期購入しました。サイズ感が合わなかったので2回ほど短時間しか履いてません。クリーニング済みで状態は良好です。畳シワはご了承ください。カラー···ネイビー素材···コットンサイズ 3ウエスト86cm、股上36cm、ワタリ36cm、裾幅24cm、股下73cmダッドアイテムの代表格、某アメリカブランドの2プリーツチノをベースにしたモデルです。1990年代大量消費されたアイテムをとても贅沢な生地と丁寧な縫製でアップデートさせています。生地にはスーピマコットンを高密度で織り上げたバギーサテンにニドムバイオ加工を施すことで、原料の良さから出る高級感と古着の着古した雰囲気を両立させています。シルエットは股上がやや深めのワイドテーパード。縫製はとても丁寧にしたて、ルーズすぎず上品に穿ける飽きのこないシルエット。やや外側に配置したビスポケットバランスと、チ―ループ付きボタンの後ろの表情がとても特徴的・丁寧に手付けしている水牛ボタンは、あえてミシン付けの「コ」の字型にしています。HEUGNユーゲン1LDKSHSH-shirtアナトミカAnatomicaビンテージヴィンテージComoliコモリヘリルHerillレショップl'echoppeNeatニートシオタCiotahender schemeBshopauraleeyaeca kapten sunshinel'echoppe graphpaperbeamsH beauty&youthennoyスタイリスト私物Ah.hアプレッセeveryoneエブリワン

