人気定番 【2点限定】【BURBERRY】ショルダーバッグ ブラウン チェック レザー ショルダーバッグ

❦BURBERRYのレディースショルダーバッグ❦
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かっちりとしたフォルムだからカジュアルに寄りすぎず、大人のキレイめコーディネートにもスタイリッシュにマッチします◎
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ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ 肩掛け
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スモール レザー&ハウスチェック クロスボディバッグ
❦BURBERRYのレディースショルダーバッグ❦・新品、未使用・送料無料・匿名配送・他サイトにも出品中のため、 ご購入前にコメントをお願いいたします#haruのバッグバーバリー チェック ショルダーバッグロゴを落とし込んだワイドストラップが、さりげなくストリートなムードをいざなうショルダーバッグ。かっちりとしたフォルムだからカジュアルに寄りすぎず、大人のキレイめコーディネートにもスタイリッシュにマッチします◎●ブランド：BURBERRY●カラー：ブラウン●サイズ：縦17cm×横25cm×幅9cm●素材：レザー コットン●商品詳細：MBかぶせ式 ポケットx2 ショルダーストラップ 82～122cmで使用可 ●生産国：イタリア●参考価格：¥195,800