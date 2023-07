海外並行輸入正規品 Flower MOUNTAIN　KOLOBOK　Brown　26.0cm【新品】 スニーカー

Flower MOUNTAIN KOLOBOK Brown 26.0cmとなります。

2022~現行モデルです。

先日購入しました、同社の他モデルに目移りして不要になったため出品させていただきます。

*大きめなので26.0cm~26.5cmの方で丁度いいと思います。

*自分は普段の他メーカーは26.5cmを履く事が多いです。

とても履きやすく良いデザインです。

踵を踏んでサンダルのように履くことも出来ます。

以下HPより

KOLOBOK Brown

DMA

メンズ限定モデル

Flower MOUNTAINのキャンピングチーム「DMA」がリリースする新作アウトドアモック"コロボック"。

2020年発売のキャンプ用モックシューズ"CAMP"が改修されたモデルです。

ベースモデル"CAMP"に「オフロードモック」というキーワードを加え、オフロードタイヤの設計からインスパイアされた新設計のアウトソールが機能的・デザイン的な特徴になっています。

サイドと踵の巻き上がりにより不整地へのグリップ力が増したオフロードソールの機動力とワイドなラストで踵が踏めるイージーな快適性が融合したモックシューズとなっています。

一枚の革で構成されたアッパーのシンプルなデザインも特徴の一つ。使用されている素材は牛のプルアップレザーで履き込むほどに味わいが増す質感の高いレザーを使用しています。

モックシューズの新たな切り口"オフロード&イージー"。幅広いアウトドアシーンに向けたラギットな1足です。

素材:カウレザー

底材:EVA×ラバー

靴内部には抗菌・防臭機能があるagion社製の素材を使用しています。

インソールにはコルク素材を使用し吸湿性に優れています。

商品コード : FM69003

価格 : 24,200円(税込)

元箱をエアパッキン巻きにて発送いたします。

値引きはご容赦願います。 *出品者は高く売りたい 購入者は安く買いたいですが、出品者は手数料と送料を引かれるので商品金額全てがが懐に入らない事をご理解願います。

ではでは、ご検討の上”ポチッと”お願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド フラワーマウンテン 商品の状態 新品、未使用

