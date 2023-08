soomloom x-large パップテント一式。

Grip Swany (go out 別注コラボ)ネイビータープ

soomloomx-large用フロントパネル。

エアライズ2 アライテント 純正アンダーシート付 未使用

8tail ハンガーフレーム。

ベアーズロック ワンタッチテント ビッグベアー

小刻みポールでsoomloomパップテント用に調整カット済み。

DOKICAMP The Crab Nest G2000

ペグ24本。

コールマン タフスクリーンタープ400

soomloomのカラーに合うロープもあります。

The North Face STARP 5 (スタープ5)



エントリー2ルームエルフィールドTP-880R&マットシートセット

以上、上記商品があれば簡単にパップテントが設営できます。

snow peak フロアマット アメニティドームS に

フロントパネルもありますので、ソロでしたらかなり広々と使えます。tc素材なので、焚き火もOKです。

テンマクデザイン ペポライト(純正グランドシート付き)

3回ほどしか使っていません。

ぞうさん様専用☆コールマン コネクティングドームシステム

家族構成が変わって、ソロテントは使わないので出品です。

サーカスtc フルインナー廃盤品

雨に打たれたこともなく、かなり綺麗だと思います。

ヒルバーグ スタイカ サンド

セット売りになりますのでよろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

