最安 完売商品★alexander wangコットン tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

店舗では完売となっていたアレキサンダーワンのコットンTシャツです。胸元のパフロゴと、ショート丈が可愛いです!

◯商品説明:胸元にロゴパッチ、ラウンドネック

ストレートヘム.ショート丈

◯サイズ:Sサイズ

(身幅46.3cm,総丈53.3cm)

◯カラー:ホワイト

◯素材:コットン 100% (洗濯洗い可能)

◯製造元:ポルトガル製

◯定価:¥ 26,000

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

