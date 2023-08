【日本限定モデル】 新品ナイキACGスニーカー ローケイト フェスに最適！28.0cm スニーカー

新品未使用

ストリートから公園、そしてトレイルへ。街歩きにも冒険にも対応する定番シューズで距離を重ねよう。 起伏に富んだ太平洋岸北西部でデザイン、テスト済み。混合素材を使用したアッパーは耐久性に優れ、コーディネートしやすいスタイルです。 ラバーアウトソールと適切に配置された丈夫なラグパターンが、滑りやすい岩場をグリップするので、どんな地形でも攻略できます。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 新品、未使用

【新品】NIKE AIR JORDAN 1 SPIDER MAN 28㎝ 完売品Curry5美品 ニューバランス990 v5 ブラック 27cmmr993gl 27.5 ニューバランス