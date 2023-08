キャノン Canon7 MODEL レンズ 50mm 1:1.8

ライカM3 初期 ズミタール、ヘクトール135mm、ファインダー、ケース



instax mini Evo &フィルム

皮製カバー付き、1枚目の画像にある物が全てです。

美品☆ニコン カメラ F5 防湿庫管理品 ⑧



ローライコード ジャンク品



Leica M4 ライカM4 ブラッククロームボディ

■カメラ本体

OLYMPUS PEN W フィルムカメラ

·Canon7 MODEL

ハッセルブラッド フォーカス スクリーン

·シリアルNO.926155

美品 NIKON F100 一眼レフ ブラック 液晶漏れなし 動作確認済

·MADE IN JAPAN

Alpenflex symboL fLex yashica Flex 二眼レフ

·状態:年代感ありますが、目立つキズなどはとくにありません。

ライカ LEICA LEICAFLEX SL LEITZ WETZLAR



Contax T初代 + 純正ストロボ T14 AUTO



オリンパス PEN E-PL1

■レンズ

再値下げしましたMINOLTA X-700 MD ROKKOR 35mmf2.8

·CANON LENS 50mm 1:1.8

【動作確認済】 KONICA C35 EF c0519-59x p

·シリアルNO.332664

AGFA AMBI SILETTE

·MADE IN JAPAN

完動品 ◉ Nikon FA 単焦点レンズ付き フィルムカメラ

·状態:目視では特にカビなく綺麗です

完動品、整備済 ◉ Yashica ELECTRO 35 GS フィルムカメラ



T PROOF

■本体ケース

【未開封】写ルンです プレミアムキット Ⅱ 限定品

·made in JAPANの刻印あり

LEICA M-A / MP 用 巻き戻しクランク 塗装剥げ(復刻品) ②

·状態:劣化見られます

【完動品】オリンパスOM-1+Zuiko MC Auto-S 50mm F1.4



ニコン Nikon FA ブラックボディ

付属品

Plaubel Makina 67 + Case + Hood + Cap

説明書2冊、保証書

MINOLTA AL-E ミノルタ AL-E



IKOFLEX ZEISS IKON 二眼レフカメラ

GW中おばあちゃんの蔵整理したら出てきたものです。見た目は異常ありませんが、動作確認はできていないため、ジャンク品として出品させて頂きます。写真で状態をご確認の上、気になる点は事前にご質問ください。

⭐︎⭐︎ お値下げ⭐︎コダックブローニーフィルム エクター100 3箱セット

ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

