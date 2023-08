ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m

ワコマリア 虎柄 半袖シャツ

送料無料です、即購入OKです♪

☆概要

●ブランド:MARGARET HOWELL

●カラー:ブルー、水色

●素材:コットン100%

●サイズ詳細

・サイズ表示:(S)

・着丈:約69〜72cm

・袖丈:約55〜58cm

・身幅:約43〜45cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さい。

●定価:22,000円

●着用回数:約5回

☆商品説明

MARGARET HOWELLのシャツになります。

生地はサラサラで、手触りは非常に良いです。

この時期にピッタリの一品となっております♪

この機会にぜひ^_^

===================================

◆注意事項

※出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご理解を宜しくお願い致します。

※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方、神経質な方は購入をお控えください。

※当方が使用していますのであくまでも新品ではない事をご理解の上、個人差がありますので必ず画像での確認、判断をした上でのご購入を宜しくお願い致します。

◆検索用

YAECA

AURALEE

NOCONTROLAIR

THE NORTH FACE

THE NORTH FACE PURPLE LABEL

UNITED TOKYO

UNITED ARROWS

green label relaxing

comoli

POLO RALPH LAUREN

LACOSTE

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

襟···レギュラーカラー

素材···コットン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

