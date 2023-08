MTGの未開封パックまとめ売りです。

全てuvカットのフルプロテクトローダーに入っております。

このままプチプチでつつみ、濡れないようにして発送いたします。

フォールンエンパイアは劣化が目立つ箇所があります。画像でご確認ください。

全体的に昔のパックですので、完品をお求めの方は購入をお控えください。

バラ売りも可能ですが送料の関係上、まとめ売りの方がお値段的にはお得です。

バラ売りをご希望の方はコメントくださいませ。

mtg

マジックザギャザリング

magicthegethering

未開封

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

