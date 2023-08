☆☆★フォロー割引やっております★☆☆

【3999円以下の商品】→ 200円引き

【4000円以上の商品】→ 400円引き

(1000円以下は対象外、まとめ割もあり)

まとめ買いをご検討の方、リピーターの方はお気軽にお問い合わせ下さい。さらにお値引きさせていただきます!

☆☆★ご覧いただきありがとうございます★☆☆

「WUWEAR」とAPPLEBUMのスペシャルコラボTシャツ

THINKTANK LTD. 20th Anniversaryを記念して、THINKTANK LTDとAPPLEBUM Online Storeでしか購入できないという"2店舗限定販売"とうスペシャルレアアイテム

●フロントにはウータンの司令塔 鬼才ビートメイカー/MC/DJである"RZA(レザ)"のフォトショットプリント。

●背面にはWu-Tang Clanの重要なアイデンティティでもある"少林寺"ネタにてメンバーの出身地を記す地図"Wu-Map"と、首元には今回のコラボの証となる各ブランドのアイコンとロゴを配置。

●左袖にはWu-Tang ClanのイメージカラーでもあるBLACK & YELLOW配色のピスタグが取り付けられております。

●ボディは劣化が少ない“ハイグレードヘビーオンスボディ”のものを採用しています。

*サイズは通常のAPPLEBUM Tシャツボディと同じ寸法です。

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋

表記サイズ【S】

肩幅: 41cm

身幅: 45cm

着丈: 60cm

袖丈: 19cm

多少の誤差はご了承ください。

#古着_TOKOROTEN

他にも色々なアイテム出品しています。

気に入ってもらえるお品物があれば嬉しいです。

WuTang

raptee

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アップルバム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

