ご覧いただきまして誠にありがとう御座います。

cowboy jacket S ホワイト 白 white parple 4



THE RANPAGEのボーカル川村壱馬さん、三代目の岩田剛典さんがプライベートや番組でも着用されているFORSOMEONEのコートです。

【ブランド名】

FORSOMEONE フォーサムワン

【商品名】

【サイズ表記】

46

FORSOMEONE フォーサムワン コート M 川村壱馬 岩田剛典着用

【実寸】

身幅:65cm

着丈:100cm

ゆき丈:83cm

平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

【状態】

ブランドネームが入ったレザーが取れいまます(胸元と背中)

また少し毛玉が出来てる箇所があります。

【カラー】

ベージュ

気になる点などございましたらコメント下さい。

岩田剛典、川村壱馬着用モデル

三代目 JSB

三代目 J SOUL BROTERS

FORSOMEONE

24karats

EXILE

forsomeone

studio seven

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきまして誠にありがとう御座います。THE RANPAGEのボーカル川村壱馬さん、三代目の岩田剛典さんがプライベートや番組でも着用されているFORSOMEONEのコートです。【ブランド名】FORSOMEONE フォーサムワン【商品名】【サイズ表記】46【実寸】身幅:65cm着丈:100cmゆき丈:83cm平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。 【状態】ブランドネームが入ったレザーが取れいまます(胸元と背中)また少し毛玉が出来てる箇所があります。【カラー】ベージュ気になる点などございましたらコメント下さい。岩田剛典、川村壱馬着用モデル三代目 JSB三代目 J SOUL BROTERSFORSOMEONE24karatsEXILEforsomeonestudio seven

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

