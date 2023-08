■ブランド

MARIHA

■商品について

USEDですがとくに目立ったヨゴレも無く、美品となります(*^_^*)

定価41900円になります✴︎

一度人手に渡ったお品ですので、僅かな擦れや汚れの見落としなどご了承いただける方のみお願い致します。m(_ _)m

■購入場所

セレクトショップ

■サイズ表記

36

■実寸サイズ

身幅41cm 着丈127cm 肩幅30cm 袖丈23cm

平置き実寸サイズです。多少の誤差はご了承くださいませ。

M41117

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マリハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

