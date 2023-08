ご覧頂きありがとうございます♪

creek angler's device スウェット トレーナー



【ブランド】

champion reverseweave

チャンピオン

【アイテム】

スウェット 刺繍タグ

90s リバースウィーブ

【サイズ表記】

XL

【実寸サイズ】

肩幅 55cm

身幅 56cm

着丈 72cm

袖丈 64cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

【カラー】

緑 グリーン

【状態ランク】

C

袖口や全体的に毛羽立ちあり

S ほぼ新品同様の商品

A 使用感が少なく、かなり状態の良い商品

B 使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品

C 使用感以外に、傷や汚れが見られる商品

D 大きな傷やひどい汚れが目立つ難あり商品

※こちらは、中古品です。あくまで1度人の手に渡っているものです。中古にご理解の無い方や、神経質な方は入札を固くお断りさせていただきます。

※お値下げや専用対応に関しましては、プロフィールに記載されておりますので、そちらを参照していただきますようお願い致します。

#m3214

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

