最旬ダウン JACKET TEAM NYLON TEXTILE TWILL フライトジャケット

221TQDT-JKM01
68年MA-1 95年復刻モデル
カラー:ネイビー
TEAM JACKET NYLON TWILL TEXTILE
ALPHA INDUSTRIES アルファ ムートンジャケット
リサイクルナイロンツイルにクロスボーンの総柄刺繍を施した生地を使用した、チームジャケットです。裏地にはリサイクル素材のツイルを使用したオリジナルダイヤキルトが使用されています。
00s CWU-36/P アラミド フライトジャケット MIL-J-83382C
クロスボーン刺繍が施されたシンプルながらもインパクトのあるブランドのこだわりが詰まった究極の一作です。
ダンケシェーン ボアブルゾン ファージャケット コート
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※完全未使用品です。大切に保管しております。
VISVIM IRIS LINER JKT泥染め INDIGO ICT M
付属品は全てございます。
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#DESCENDANT #ディセンダント #西山徹
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#NEIGHBORHOOD #ネイバーフッド #滝沢伸介
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#Supreme #シュプリーム #CHALLENGER
CVTVLIST CTLS RUBBER LOGO RIDER‘S MA-1
#チャレンジャー #TENDERLOIN #テンダーロイン #RATS #ラッツ #UNDERCOVER #アンダーカバー #fragmentdesign #フラグメントデザイン #藤原ヒロシ #MA1
acne studious アクネストゥディオズ MA-1 ボンバージャケット
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ダブルタップス
|商品の状態
|新品、未使用
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221TQDT-JKM01カラー:ネイビーリサイクルナイロンツイルにクロスボーンの総柄刺繍を施した生地を使用した、チームジャケットです。裏地にはリサイクル素材のツイルを使用したオリジナルダイヤキルトが使用されています。クロスボーン刺繍が施されたシンプルながらもインパクトのあるブランドのこだわりが詰まった究極の一作です。※完全未使用品です。大切に保管しております。付属品は全てございます。#DESCENDANT #ディセンダント #西山徹#NEIGHBORHOOD #ネイバーフッド #滝沢伸介#Supreme #シュプリーム #CHALLENGER#チャレンジャー #TENDERLOIN #テンダーロイン #RATS #ラッツ #UNDERCOVER #アンダーカバー #fragmentdesign #フラグメントデザイン #藤原ヒロシ #MA1
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ダブルタップス
|商品の状態
|新品、未使用