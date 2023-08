【超特価】 ハット KANGOL CRAYON Black TRILBY ハット

数年前に購入しましたがサイズが合わず、ほぼ未使用のため出品します。

使用回数は少ないですが自宅保管のため、タグの色褪せ等はございますので、神経質な方は購入をお控えください。型が崩れないよう大きめの箱で保管しておりました。

ほとんどの店舗、サイトでも売り切れの型で周りと差が付くデザインかと思います。

お気軽にコメントお待ちしています^^

KANGOL カンゴール

定価17,600円

商品情報

カラー:Black

素材:毛100%

サイズ詳細

頭周り L:約58.5cm

ツバ:約8cm

高さ:約12.5cm(深さ:約11cm)

大きさ:縦幅:約38cm / 横幅:約34cm

※若干の誤差が生じます。

生産地:アメリカ製

◆伝統的なマスク・メークアップのアフリカン・トレンドよりインスパイアされたフェルトハットです。新しいフェルト加工技術でランダムで斑点の様なカラーリングは手作業で行なわれています。定番のフェルトハットとは一味違う個性を感じるアイテム。顔の形を選ばず、ちょっとヒネリがほしい時のアクセントにも最適です。

