【送料無料/新品】 / EYEVAN MASON-CP エクリュ・クリア ECRU / サングラス/メガネ

新宿のシープアイヴァンで購入後5回ほど着用しました。

OLIVER PEOPLES Limited Edition 505 MBK 雅

店頭で約8800円のクリアレンズに交換してあります。

RayBan B&L W2466 希少 廃盤モデル②



新品Gentle Monsterジェントルモンスター Lilit 01K

目立つ傷汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。

Ray-Banサングラス クラブラウンド RB4246 901 51サイズ



alain mikli 5018 アランミクリ



-Banニューウェイファーラー 2132 偏光レンズ ラバー加工 極美品 即配送

・ブランド EYEVAN アイヴァン ・モデル MASON-CP メイソン クリングスパッド ・カラー ECRU エクリュ・クリア ・フレームサイズ レンズ横幅 : 46mm レンズ縦幅 : 39mm ブリッジ幅 : 23mm フロント幅 : 135mm ・商品説明 アイヴァン MASON-CP , 2023 S/S MIDcollection。 EYEVANが考えるフレンチヴィンテージを、エッヂのある肉厚なフロントと極太なワイドテンプルによって表現した名作モデルのメタルノーズパッドモデル。 フロント、テンプル丁番は60sのデザインをオリジナルで再現し、製法も置き丁番でのカシメ技法を採用。 極力カシメのPINが見えないデザインにするなど細部まで忠実にヴィンテージの ディテールにこだわった。 調整可能なクリングスパッドを採用したことで掛け心地快適になりました。

【定価】38,500円yellows plus kemp



登坂広臣着用ジェントルモンスターGentle Monster Lang 01



Louis Vuitton Palm Tree パームツリー サングラス

レンズカラー···ホワイト

新品正規品 レイバン RB5154 2077 クラブマスター ブルーレンズ付

種類···メガネ

シャネル サングラス サイズ 60◻︎17 130

レンズ特徴···度なし

Few by NEW. F5 Black ブラック C1

フレーム形···その他

商品の情報 ブランド アイヴァン 商品の状態 未使用に近い

新宿のシープアイヴァンで購入後5回ほど着用しました。店頭で約8800円のクリアレンズに交換してあります。目立つ傷汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。・ブランド EYEVAN アイヴァン ・モデル MASON-CP メイソン クリングスパッド ・カラー ECRU エクリュ・クリア ・フレームサイズ レンズ横幅 : 46mm レンズ縦幅 : 39mm ブリッジ幅 : 23mm フロント幅 : 135mm ・商品説明 アイヴァン MASON-CP , 2023 S/S MIDcollection。 EYEVANが考えるフレンチヴィンテージを、エッヂのある肉厚なフロントと極太なワイドテンプルによって表現した名作モデルのメタルノーズパッドモデル。 フロント、テンプル丁番は60sのデザインをオリジナルで再現し、製法も置き丁番でのカシメ技法を採用。 極力カシメのPINが見えないデザインにするなど細部まで忠実にヴィンテージの ディテールにこだわった。 調整可能なクリングスパッドを採用したことで掛け心地快適になりました。レンズカラー···ホワイト種類···メガネレンズ特徴···度なしフレーム形···その他

商品の情報 ブランド アイヴァン 商品の状態 未使用に近い

オークリーレーダーロック値下新品 ジェントルモンスター Rococo 01 メガネA224 プラダ PRADA サングラスHUAWEI×GENTLE MONSTER Eyewear II LANGTOM FORD トムフォード 眼鏡