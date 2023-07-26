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【送料無料/新品】 / EYEVAN MASON-CP エクリュ・クリア ECRU / サングラス/メガネ

商品の説明

新宿のシープアイヴァンで購入後5回ほど着用しました。
OLIVER PEOPLES Limited Edition 505 MBK 雅
店頭で約8800円のクリアレンズに交換してあります。
RayBan B&L W2466 希少 廃盤モデル②

新品Gentle Monsterジェントルモンスター Lilit 01K
目立つ傷汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。
Ray-Banサングラス クラブラウンド RB4246 901 51サイズ

alain mikli 5018　アランミクリ

-Banニューウェイファーラー　2132　偏光レンズ　ラバー加工　極美品　即配送
・ブランド EYEVAN アイヴァン  ・モデル MASON-CP メイソン クリングスパッド  ・カラー ECRU エクリュ・クリア  ・フレームサイズ レンズ横幅 : 46mm　 レンズ縦幅 : 39mm　 ブリッジ幅 : 23mm　 フロント幅 : 135mm  ・商品説明 アイヴァン MASON-CP , 2023 S/S MIDcollection。 EYEVANが考えるフレンチヴィンテージを、エッヂのある肉厚なフロントと極太なワイドテンプルによって表現した名作モデルのメタルノーズパッドモデル。  フロント、テンプル丁番は60sのデザインをオリジナルで再現し、製法も置き丁番でのカシメ技法を採用。  極力カシメのPINが見えないデザインにするなど細部まで忠実にヴィンテージの ディテールにこだわった。  調整可能なクリングスパッドを採用したことで掛け心地快適になりました。
【定価】38,500円yellows plus kemp

登坂広臣着用ジェントルモンスターGentle Monster Lang 01

Louis Vuitton Palm Tree パームツリー サングラス
レンズカラー···ホワイト
新品正規品 レイバン RB5154 2077 クラブマスター ブルーレンズ付
種類···メガネ
シャネル　サングラス サイズ　60◻︎17 130
レンズ特徴···度なし
Few by NEW. F5 Black ブラック C1
フレーム形···その他

オークリーレーダーロック

商品の情報

ブランドアイヴァン
商品の状態未使用に近い

値下新品　ジェントルモンスター　 Rococo 01 メガネ

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HUAWEI×GENTLE MONSTER Eyewear II LANG

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新宿のシープアイヴァンで購入後5回ほど着用しました。店頭で約8800円のクリアレンズに交換してあります。目立つ傷汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。・ブランド EYEVAN アイヴァン  ・モデル MASON-CP メイソン クリングスパッド  ・カラー ECRU エクリュ・クリア  ・フレームサイズ レンズ横幅 : 46mm　 レンズ縦幅 : 39mm　 ブリッジ幅 : 23mm　 フロント幅 : 135mm  ・商品説明 アイヴァン MASON-CP , 2023 S/S MIDcollection。 EYEVANが考えるフレンチヴィンテージを、エッヂのある肉厚なフロントと極太なワイドテンプルによって表現した名作モデルのメタルノーズパッドモデル。  フロント、テンプル丁番は60sのデザインをオリジナルで再現し、製法も置き丁番でのカシメ技法を採用。  極力カシメのPINが見えないデザインにするなど細部まで忠実にヴィンテージの ディテールにこだわった。  調整可能なクリングスパッドを採用したことで掛け心地快適になりました。レンズカラー···ホワイト種類···メガネレンズ特徴···度なしフレーム形···その他

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27分钟前

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EYEVAN / MASON-CP / ECRU エクリュ・クリア クラウンパント

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EYEVAN / MASON-CP / ECRU エクリュ・クリア クラウンパント セルフレーム フレンチヴィンテージ

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