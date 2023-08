⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃

⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃<商品説明>* CHAMPION チャンピオン* ゲームシャツ ユニホーム*カラー ブルー系*サイズ:Lサイズ着丈(背面襟下から) 76cm 襟(リブ)2.5㎝身幅 56㎝ 肩幅 44㎝ ⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃【Champion】チャンピオン 00s NBA SIXERS IVERSON フィラデルフィア・セブンティシクサーズ アイバーソン 総刺繍 ワッペン バスケ ゲームシャツ タンクトップ Lサイズ2001年のNBAファイナルでも着用したアウェーの青盤です。当時のユニフォームは黒と白がメインカラーで、青は珍しいため人気があります。 またデザインはプリントではなく全て刺繍やワッペンで施されており高級感あるモデルです。全て1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(><)☆ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃#Takezo @フォロー割 ⇦出品一覧柴田ひかり ユニフォーム ゲームシャツ イングランド代表ユニフォーム 野球 NBA MLB NFL サッカー バスケ ベースボールシャツ ホッケー スポーツウェア 速乾 セットアップ 上下 チカーノ B系 バギー 極太 スケートボード サーフ 白タグ 紺タグ ドラゴン シャドーマン OLD SKATE 裏原 ジョーダン管理No.S20230519

