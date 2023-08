【国内正規総代理店アイテム】 フェザー 専用アリゾフリーダム k18 唐草超カスタム検ガボール sv925 バングル/リストバンド

※プロフ必読※さま専用出品です。

ロンハーマン STERLING TAHE ナバホ族 sv925

生活がキツくなり泣く泣く出品です。よろしくお願いいたします。ガボールのネームおかりします。Arizona freedomのバングルです!こちらはアリゾナフリーダム バングル フェザー k18 sv925 唐草超カスタム オーダー品新品仕上げ済みになります。定価10万円以上k18金ループとk18太陽神更にサイド唐草入り白仕上げ新品仕上げ済み。12mmのバングルになりますの商品になります。本気で欲しい方にお譲りします。鹿紐ビーズはオマケと考えて下さい。

ピッカピカなのでかなりかっこいいです。未使用品に近い商品を更に柏店にてメンテナンスを受けてきました。ほぼ新品クオリティです。写真のように鏡面でかなり美品ではあるかと思います

カスタムオーダー品ですのでまず出品されません。偽物ならば10倍にて返金保証します。定価以下で最高のクオリティとデザイン。綺麗なバングルがお得に欲しい方はオススメかもしれません。綺麗なので気持ちよくお使い頂けるかと思います。手首周り17センチ程でちょうど良いサイズです。

素材:シルバー(SV925)×ゴールド(K18)アリゾナフリーダム バングル

SIZE2.0ミリ×150ミリ×幅12.

k18ゴールド金ループk18金太陽神付完全カスタムオーダー品

※通常サイズ(166mm~180mm)

商品の情報 ブランド アリゾナフリーダム 商品の状態 新品、未使用

