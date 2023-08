閲覧ありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 新品、未使用

閲覧ありがとうございます。 ALICE and the PIRATES のジャンパースカートです。商品説明ルクレールシフォンジャンパースカート ALICE and the PIRATES | アリスアンドザパイレーツ【状態】新品【色】 サックス【素材】 サックス×生成ブレード×生成リボン×サックス編み上げリボン【バスト】 84~95cm【ウェスト】 69~80cm【長さ】 95cm【定価】 25,704円【仕様】 後ろ編み上げシャーリングサイドジッパーティアードスカートなので裾にかけて美しく広がります。【おススメポイント】軽くて上品なシフォン素材の生地を使用しているので、これからの季節にうってつけな透け感のある涼しげなデザインです。素人の保管となります。神経質な方は入札をご遠慮ください。ペットは犬がいます。その他、ご不明な点がありましたら、質問してください。※発送の際にたたみじわになる場合もありますので、ご了承ください。

